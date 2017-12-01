Prof. Dr. Elif Çepni, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyesi seçildi

İSTANBUL, (DHA)-NİŞANTAŞI Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çepni, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein ve İngiliz filozof, matematikçi, tarihçi Bertrand Russel gibi isimlerin kuruluşunda fikir önderliği yaptığı, Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçildi.

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Çepni, yaptığı bilimsel yayınlar, katıldığı uluslararası toplantılar ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm konusundaki liderliği nedeniyle Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçildi. Akademide tüm dünyadan siyaset, bilim ve sanat alanında saygınlığı kabul görmüş 700’ün üzerinde üye yer alıyor.

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Elif Çepni, “Gelecek nesillere en az bizden önceki nesillerin bize bıraktığı kadar temiz ve güzel bir dünya bırakabilmemiz için birbirimizin farklılıklarını tehdit değil zenginlik olarak görmeyi, ekolojik dengenin korunması için bu dünyanın sadece insanoğluna değil tüm canlılara ait olduğu bilincini yaygınlaştırmamız gerektiğini, din, dil, renk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan detayların ve kültürel farklılıkların bizim en büyük zenginliğimiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kuruluşundan bugüne bu anlayışı amaç edinen ve dünyanın birçok ülkesinden, değişik bilim alanlarından ve değişik sektörlerden entelektüel ve hümanist insanları, insanlığın ortak sorunlarına barışçıl çözümler üretmek için bir araya getiren Dünya Sanat ve Bilim Akademisi üyeliğine seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE ÇALIŞIYOR VE 1960 YILINDA KURULDU

Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan Dünya Sanat ve Bilim Akademisi, insanlığın temel sorunlarına ortak çözümler bulmak ve şekilsel olarak “dünya üniversitesi” işlevi görmek amacıyla 1960 yılında kuruldu. Değişik kültürlerden, milletlerden, mesleklerden, sanatı, bilimi temsil eden üyeleri ile insanlığın ortak sorunlarına “insan onuru” ve “adil kalkınmayı” temel alan yaratıcı çözümler üretmeyi görev edinen Dünya Sanat ve Bilim Akademisi, mevcut ve gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakma konusunda liderlik edecek kişilerin en önemli ortak platformlarından biri olarak gösteriliyor.

KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİ DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER İMZALADI

Kuruluş sözleşmesini imzalayan üyeler arasında Earl Bertrand Russell, Lord John Boydorr, Hermann Joseph Muller, Harol Urey gibi Nobel ödüllü düşünürler, viyolonist Yehudi Menuhin, Philip Noel-Baker gibi değerli bilim insanları yer alan akademinin başkanlığını Heitar Gurgulino de Souza sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)