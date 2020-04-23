Prof. Dr. Ediger: Ucuzken petrol alıp stoklamalı

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için en akıllıca hareketin ‘düşük fiyatlardan petrol alıp stoklamak’ olduğunu söyledi.

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Dünya gazetesinden Mehmet Kara’nın haberine göre, Petrol piyasasında günübirlik fiyat hareketlerine takılmamak gerektiğini belirten Ediger, “Bizim için önemli olan orta vadeli, daha da önemli olan uzun vadeli fiyatlar” dedi.

Ediger, fiyatlarda gelinen seviyenin Türkiye gibi ham petrol ithalatçısı ülkelere önemli bir fırsat penceresi açtığını anlattı. Şu anda fiyatların uzun bir aradan sonraki en düşük seviyeyi gördüğü için yapılacak en iyi, en akıllıca hareketin ‘stok yapmak’ olduğunu kaydeden Ediger, şöyle devam etti: “Yakın geçmişte 800 bin dolara doldurduğun tankı, bugün 200 bin dolara doldurabiliyorsan bundan daha iyi bir maliyet avantajı bulamazsın. Şimdi petrol tüketicisi ülkeler depolama hacimlerini genişletip mümkün olduğu kadar stok yapacaklar. Ve bu ucuz petrolden faydalanacaklar. Depolayabildiğin kadar depolasınlar. Ucuz ucuz alıp pahalanınca kullansınlar. Zaten şu anda ucuzlamanın temel nedeni bu. ABD’de bütün depolar dolup yer kalmayınca talep düştü. Bu da biraz daha ucuzladı. Hatta WTI eksi fiyattan işlem gördü.”

"Petrol fiyatını sadece arz ve talep belirlemez"

Prof. Dr. Volkan Ediger, petrol fiyatlarının orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareket edeceği görüşünde olduğunu açıklarken şunları söyledi: “Petrol fiyatları gelecekte yüksek seyredecektir. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA-IEA) ve Amerikan Enerji Enformasyon Merkezi’nin (EIF) çalışmalarında petrol fiyatlarını etkileyecek 20’ye yakın faktör izlenir. Ham petrolde fiyatlar sadece arz-talep dengesi ile belirlenmez. Petrol fiyatlarının oluşumunda jeopolitik nedenler, enerji güvenliği, arz-talep dengesi, havaların gidişatı gibi faktörler etkilidir. Bazen beş faktör etkili oluyor, bir başka zaman başka bir beş, altı ya da yedi faktör bir araya gelip belirleyici oluyor.