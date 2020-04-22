Petrol fiyatında son durum: Artık ekside değil...

Salı günü şok bir düşüşle -37.63 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları düşüş eğilimini koruyor. Ancak -37.63'ten işlem gören Mayıs kontratlarından farklı olarak Batı Teksas petrolünün Haziran vadeli kontratları 11, Temmuz vadeli kontratlar ise 19.48 dolardan alıcı buluyor. Türkiye’nin de ithal ettiği Brent cinsi petrolün varil fiyatı ise yüzde 5 düşüşle 18.2 dolardan işlem görüyor.

Depolama maliyetindeki artış kaçış getirdi

Uzmanlar petrol fiyatındaki çöküşün sebebi olarak Koronavirüs salgını sonrasında talebin bıçak gibi kesilmesini gösteriyorlar. Talep kesilince ortaya çıkan depolama zorunluluğu, petrolün stok maliyetini artırıyor. Bu da özellikle vadeli işlem yapan yatırımcıların petrolden kaçışına neden oluyor.