Prof. Dr. Derya Unutmaz: Biontech aşısı özellikle ikinci dozdan sonra, delta varyanta da aynı şekilde etkili

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Biontech aşısı özellikle 2. dozdan sonra, delta varyanta da aynı şekilde etkili." değerlendirmesini yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu varyant çok daha bulaşıcı & tehlikeli, bunu defalarca söyledik, ama aşı olmayanlar için böyle! Aşı olanlar alpha, beta, gamma varyantlarına karşı da korunur işte." ifadesini kullandı.