Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Acilen daha önce Sinovac yapılan tüm sağlık personeline 3.doz BionTech yapılmalı!" çağrısını yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya’da bu ay Covid den ölen 26 doktordan 10’u daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş! Şu anda delta varyantı Endonezya’da çok hızlı yayılıyor, Sinovac aşısı deltayı durdurmakta yetersiz kalıyor. Acilen daha önce Sinovac yapılan tüm sağlık personeline 3.doz Biontech yapılmalı!" ifadesini kullandı.