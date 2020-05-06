Prof. Dr. Derya Uludüz uyardı: Kolonyalı mendili maskenizin içine koymayın, burnunuzdan uzak tutun

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, maskenin içine ek olarak kolonyalı mendil koyma alışkanlığına karşı uyardı. Etil alkol ile direkt temasın sinir dokusu için zararlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uludüz, "Elinize sıktığınız kolonyayı uzun süre koklamak bile zararlıyken burun içine alkollü mendil koymak koku sinirini ciddi olarak tahrip edecektir, koku duyusunda kalıcı hasara neden olabilecektir. Mendilinizdeki etil alkol oranı yüksek düzeydeyse uzun süre temas etme sonucunda sinir yoluyla beyne ulaşarak beyninize de ciddi zarar verme riskini doğurursunuz" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan imzalı habere göre, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, bir vatandaşın, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu işin neresinde? Neden bir basın toplantısı yapıp Çin’e, 'Fare, kedi, köpek, yarasa yemeyin; bu iş sizin başınızın altından çıktı!' diyemiyor?" sorusuna şöyle yanıt evrdi.

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu salgının başından beri, bana göre de çoğu haklı, çeşitli eleştiriler aldı. Örneğin pandemi kararını daha erken alabilir ve hem Çin’den diğer ülkelere olan uçuşların daha erken durdurulması, hem de salgının ikinci önemli yayılma noktası olan Avrupa ülkeleri arasındaki ulaşım trafiği konusunda daha yoğun ve erken uyarılar yapması gerekirdi. DSÖ’nün ülkelere zorlayıcı bir yaptırımı bulunmamasına rağmen yapacağı daha aktif ve yoğun uyarılar ile salgının bu kadar büyümesini engelleyebilirdi. Bizim yadırgadığımız hayvanlar ile beslenme sadece Çin’de değil başka bazı ülkelerde de görülmektedir. Bu kısmen geleneksel kısmen de yoksulluk nedeniyledir. DSÖ’nün yaptırım gücünün artırılması, salgın potansiyeli doğuran bölgeler ve virüs araştırma laboratuvarları daha sık ve yoğun denetlenmelidir."