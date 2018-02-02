Prof. Dr. Çurgunlu: Sağlıklı yaşlılık için umudumuz bağırsak florasında

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Romatoloji Derneği ve İstinye Üniversitesi (İSÜ) işbirliğiyle düzenlenen 2. Geriatrik Romatoloji Sempozyumu başladı. Sempozyum öncesi konuşan Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, \"Sağlıklı bir yaşlılık için umudumuz sağlıklı bağırsak florasında. Uygun fiziksel aktivite genç yaşlardan itibaren doğru bir beslenmeyle bir araya getirilirse yaşlılığa da sağlıklı gireriz\" dedi.

İki gün boyunca sürecek sempozyumun başkanlığını İSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Kobak yürütüyor. Prof. Dr. Şenol Kobak, ileri yaştaki hastalara ilaçlar dışında farklı tedavi yolları sunmak gerektiğini belirterek, \"Geriatrik Romatoloji dediğimiz zaman ileri yaşta görülen romatolojik hastalıklardan bahsediyoruz. Son yıllarda anladık ki bu yaştaki hastalar farklı klinik seyirler gösteriyor. Onlara farklı tedavi seçenekleri sunmamız gerekiyor. İleri yaşlarda ilaçlar dışında hastaların iyi bir diyet yapmaları beslenmelerine dikkat etmeleri ve bağışıklık sistemlerini zinde tutmak için ek gıdalar almaları gerekli\" diye konuştu.

\"YAŞLANMA İKİ AŞAMALI GÖRÜLÜYOR\"

Yaşlanmanın kronolojik ve biyolojik olarak iki aşaması olduğuna dikkat çeken İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, \"Bilim, biyolojik yaşlanma noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de İstinye Üniversitesi olarak Kök Hücre ve Doku Mühendisliği, Kanser Araştırma Merkezi, Nörolojik Bilimler, Üç Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım AR-GE merkezleri ve bunlara eşlik eden Mikrobiyota\'yı kurduk. Bütün bu parametreler, sağlıklı yaşlanma noktasında bizlere yardımcı olacak unsurlar içeriyor\" ifadelerini kullandı.

\"SAĞLIKLI YAŞLANMAYI ARAŞTIRACAKLAR\"

Geriatri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile tüm bu Ar-Ge merkezlerini taçlandırmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Erdal Karaöz, merkezin hedeflerini şöyle sıraladı:

\"\'Sağlıklı olarak nasıl yaşlanırız\' sorusunun cevaplarını biyolojik, fiziksel ve ruhsal anlamda yanıtlayacak büyük bir merkez kurguluyoruz. Bizim kronolojik yaşımız değil biyolojik yaşımız önemli. 90\'lı yaşlarda bisiklet sürebilen ve uzun yürüyüşler yapabilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Öncelikle \'hücresel yaşlanmayı nasıl yavaşlatabiliriz.\' Bunu kanser oluşumuna neden olmaksızın nasıl yaparız. Merkezimizde bunun cevaplarını ararken diğer taraftan da beslenmeden, fiziksel aktiviteye kadar sağlıklı yaşlanmanın diğer unsurlarını sağlayacağız.\"

\"UMUDUMUZ SAĞLIKLI BAĞIRSAK FLORASINDA\"

Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu ise Dünya Sağlık Örgütü\'nün 65 yaş üstü kişileri yaşlı olarak tanımladığını hatırlatarak yaşla beraber diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı ve metabolik bozuklukların görülme sıklığının arttığına dikkat çekti.

Hastalığı olmayan yaşlılarda geriatrik sendromlar görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, \"Düşme, kemik erimesi, depresyon, unutkanlık, beslenme bozukluğu, kas kütlesinde azalma, bası yaraları yaşlılıkta sık gördüğümüz durumlar. Sağlıklı yaşlanma ile beraber sağlıklı bir bağırsak florası da önem taşıyor. Antibiyotik kullanımı, coğrafi faktörler, çocukluktan gelen alışkanlıklar bağırsak florasını etkiliyor. Yaşlılıkta hastalıktan korunmada bağırsak florasının sağlıklı olmasının rolü büyük önem taşıyor. Yaşlılık dönemine sağlıklı bir bağırsak florası bırakmak için doğru beslenme ve doğru fiziksel aktivite önemli bir rol oynuyor. Uygun bir fiziksel aktivite genç yaşlardan itibaren doğru bir beslenme ile kombine edilirse yaşlılığa da sağlıklı giriyoruz. Umudumuz sağlıklı bir bağırsak florasında\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sempozyumdan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-İSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Kobak röportajı

-İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz röportajı

-Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu röportajı