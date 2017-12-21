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Sağlık

Prof. Dr. Çiftçi: Cep telefonu uyku düzenini olumsuz etkiliyor

YOZGAT, (DHA)- BOZOK Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, ‘Uykunun Önemi’ konulu konferans düzenlendi

21 Aralık 2017 15:25

YOZGAT, (DHA)- BOZOK Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, ‘Uykunun Önemi’ konulu konferans düzenlendi. Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, cep telefonlarının telefonların uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi.
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, öğretim üyeleri katılırken, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, uykunun önemini anlattı. Çiftçi, “Cep telefonu kullanımı uyku düzenini olumsuz yönde etkilemektedir. Uykuyu getiren melatonin hormonunun cihaz ışığında gece ve gündüz ayırımını sağlıklı yapamadığından, kaliteli uyku halinin görülemediği ve buna bağlı olarak kişinin bağışıklık sisteminde çökme, kilo alma, stres ve unutkanlık gibi yaşam kalitemizi azaltacak nedenlere yol açmakta” dedi.
UYUMADAN 11 GÜN YAŞANABİLİR
Yemek yemeden iki ay, hiç uyunmadan da 11 gün yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Bülent Çiftçi, uykusuzluğun 7 ve 8\'inci  gününde sinir sisteminde bir koma halinin görülerek beyin hücrelerindeki oluşan tahribat sonucu da kısa zamanda ölümle sonuçlanan durumların olduğunu ifade etti. Çiftçi, daha sonra sorulan soruları yanıtladı.

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