Prof. Dr. Ceyhan'dan maske kararına tepki: Bunu böyle sevinçle kutlamayı ben anlamıyorum

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maske zorunluluğunun kaldırılmasına tepki göstererek "Bunu böyle sevinçle kutlamayı ben anlamıyorum. Neticede bizim karar verebileceğimiz bir sonuç yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısı öncesi Habertürk canlı yayınına katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maskenin kaldırılması kararına ilişkin tepki gösterdi.

'Maskeli son gün mü sorusu?' üzerine açıklamalarda bulunan Mehmet Ceyhan canlı yayında şöyle konuştu;

"Maske uygulamasını kaldıracaklar. Ancak bunu böyle sevinçle kutlamayı ben anlamıyorum. Neticede bizim karar verebileceğimiz bir sonuç yok. Bir savaş düşünün iki ülke anlaşırsa bunu kutlarsınız barış yapıyoruz diye. Ama burada bir virüs var karşımızda ve bununla ilgili hiçbir yaptırımımız yok. Aşıyla kendinizi koruyabiliyorsunuz ama onun dışında 'artık insanlara bulaşmayacağım, artık öldürmeyeceğim, hastalandıramayacağım' diye virüsten bir söz alamıyorsunuz. Açıkçası uygulamalara son vermek kısıtlamaları kaldırmak tabii ki devletin elinde olan bir olay. Dünyanın her yerinde de bu devletlerle bilim adamlarını karşı karşıya getiriyor ve her yerde de bilim insanları doğru olmadığını henüz daha bir şeyin bittiğini söylemek için erken olduğunu ve kısıtlamaların tedbiren yavaş yavaş kaldırılmasını gerektiğini söylüyor. Ama hükümetler de ekonomiyi, sosyal yaşantıyı normale döndürebilmek için bir an önce bütün kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor."