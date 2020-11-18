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Koronavirüs

Koronavirüs'ten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı

Prof. Dr. Taşçıoğlu 1 Nisan'da yaşamını yitirmişti

18 Kasım 2020 08:35

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun  oğlu Onur Taşçıoğlu da Koronavirüs'e yakalandı.

Onur Taşçıoğlu, Koronavirüs tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Binlerce hastayı iyileştiren, binlerce doktor yetiştiren Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun yaşatılabilmesi için İstanbul Tıp Fakültesi seferber olmuş ancak Taşçıoğlu kurtarılamamıştı.

1 Nisan'da yaşamını yitiren Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı'nda açılan  Şehir Hastanesi'ne verilmişti.

TIKLAYIN - Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu babasıyla son konuşmasını anlattı

 

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