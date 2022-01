Prof. Dr. Cem Baykal: Tek kullanımlık malzemeleri 5 defa sterilize edip kullanıyoruz; son bir kaç haftadır bu alet edevatın girişi yok

Prof. Dr. Cem Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tek kullanımlık tıbbi malzemelerin birden çok kez kullanmak durumunda kaldıklarını söyledi. "Almanya olsun, ABD olsun deli gibi bizi kıskandıkları halde onların ürettiği ve kendi vatandaşlarına bir kez kullanıp attıkları ve ona göre üretilmiş cerrahi malzemeyi biz ortala 5 defa steril edip edip kullanıyoruz. oysa ruhsatında bile böyle bir izin yok" diyen Prof. Baykal, söz konusu malzemelerin artık girişinin de olmadığına dair bildirim aldıklarını ifade etti.

"Bazı ürünler yok artık, yerine başkasını kullanarak işleri yürütüyoruz" diyen Prof. Baykal, "Ürünler ithal olduğu ve bir ithalatçı firması olduğu için firmalar da bu dolar artışı karşısında sallanmaya başladı çünkü en hızlı ödeme yapan hastane ya da kurum en az 6 ay sonra ödeme yapar bu sektörde" ifadelerini kullandı.

“Cerrahi malzeme kullanım olayı daha yoğun olan ortopedi ve beyin cerrahi gibi branşlarda devletteki ameliyatlar büyük yavaşlama içinde ya da durdu” diyen Prof. Baykal, “Sıkıntı büyük , herkese bol şans ve sağlık dilemekten başka elimizden gelen bir şey yok” dedi.

Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Size sağlık sisteminden küçük bir anlık durum tespiti; özellikle laparoskopik (kapalı) ameliyatlarda kullandığımız tıbbi malzeme tamamıyla yurtdışından ithal malzeme ve aslında tek kullanımlık. yani bir hastaya kullandıktan sonra atılması gerekiyor.

Almanya olsun ABD olsun deli gibi bizi kıskandıkları halde onların ürettiği ve kendi vatandaşlarına bir kez kullanıp attıkları ve ona göre üretilmiş cerrahi malzemeyi biz ortalama 5 defa steril edip edip kullanıyoruz. Oysa ruhsatında bile böyle bir izin yok.

Neyse bu zaten yıllardır böyle olan herkesin bildiği ama sigorta şirketinden devlete kadar herkesin sustuğu bir durum. Herkesin işine geliyor 1000 dolarlık bir malzemenin fiyatının beşe bölünüp faturalanması.

Sizin bildiğiniz operasyon ücretleri de buna göre ayarlı hastanelerde. Son bir kaç haftadır reuse (tekrar kullanım) dediğimiz bu şekilde kullandığımız alet edevatın yenilerinin girişinin olmadığı elimizdeki son ürünler olduğuna dair firma ve ameliyathane bildirimleri geliyor.

Bazı ürünler yok artık, yerine başkasını kullanarak işleri yürütüyoruz. Ürünler ithal olduğu ve bir ithalatçı firması olduğu için firmalar da bu dolar artışı karşısında sallanmaya başladı çünkü en hızlı ödeme yapan hastane ya da kurum en az 6 ay sonra ödeme yapar bu sektörde.

Zaten hiçbir gelişmiş ülkede yapılmayan bir reuse olayı ile sürdürdüğünüz sistem firmanın bugün satıp 6 ay sonra parasını alacağım bir ürünün ticaretini yapacağıma dövizde kalır beklerim korumacı anlayışı yüzünden (haklı) çökmek üzere.

Devlet tarafına hiç girmiyorum çünkü firmalar devlete bu ürünleri verdiklerinde ödemesini 2-3 yıl alamadıkları, ya da 3 yıl önce satıp faturasını kestikleri ürün için devletin dönüp "sen bunun 3 yıl önceki fiyatında biraz daha indirim yapmazsan ödemeyi unut" demesi rutin.

Yani demem o ki sizin markette gördüğünüz tuvalet kağıdından çok daha önemli ve hayati konu ve ürünlerde de sıkıntı büyüyor. Cerrahi malzeme kullanım olayı daha yoğun olan ortopedi ve beyin cerrahi gibi branşlarda devletteki ameliyatlar büyük yavaşlama içinde ya da durdu.

Sıkıntı büyük, herkese bol şans ve sağlık dilemekten başka elimizden gelen bir şey yok."

Baykal, açıklamasının devamında şunları aktardı; "Sevgili okuyup anlayanlar ve okuyup anlayamayanlar; "reuse" sistemi bütün özel hastanelerde bütün devlet hastanelerinde yapılan yerleşik bir uygulamadır. Şu hastane bu hastane diye bir özel durum değildir. Ülkenin sorunudur!

Doktorun, hastanenin sorunu değildir, aletin STERİL olduğundan ve de sağlam çalışır olduğundan emin olarak kullanırım ve ameliyatımı yaparım, merak, suçlama ya da bilmezliklerinizi doktora hastaneye değil özel sigorta şirketlerine ve bakanlığa yöneltiniz.

Ülkemizde bunun yapılmadığı bir tane hastane yoktur. Yoksa hastanem de ben de isterim ki sigorta firmaları ürün maliyetini tek kullanım için ödesin ve reuse yasaklansın. Çünkü bunda hastane ya da doktorun bir karı kazancı yok!!!

Aranızda özel sigortalı olan kim varsa açsın sorsun sigortasına reuse malzeme ödemesi yapıyor musunuz diye? Ya da bunu neden ödüyorsunuz, teşvik ediyorsunuz diye? Ya da resmi kurumlara sorsun her ameliyat için tek sefer mi kullanılıyor tek kullanımlık malzemeler diye.

Saçma sapan troll grubu "vay o doktorun hastanesinde bu işler böyle mi? "diye salya saçacağına özel sigortalara ve devlete sorsun bu soruyu.

Şunu anlamayan insanlara da 'büyük sorunu' anlatmaya çalışmak da benim hatam olsun; eğer devlet ya da özel sigorta ben her ameliyat için kullanılan malzemenin (tek kullanımlık) sterilizasyonunu kabul etmiyorum ve hastanelere kullanılanın parasını tam olarak ödeyeceğim derse ne hastane ne doktor bu işle uğraşmanın meraklısı değil. Hastaneler 1000 TL olan malzemeyi 5 defa kullandıysa hasta başı 200 TL fatura ediyor sonuçta. Gelmiş tweet’in altına 'kesin her seferinde yeni kullanmış gibi parasını alıyordur hastane' yazmış. Her yeri kendi çalıştığı nalbur sanıyor Allah’ın trolü, her hastanın ameliyat dosyasına sarf edilen malzemenin faturası konuyor, ücretli, özel sigortalı ya da SGK'lı. Oysa kurum her alet satın aldığında tek bir faturası var aletin, dolayısıyla ödemeyi yapan kuruluş buna onay vermedikçe reuse yapılamaz. Aynı faturayı 5 değişik ameliyat dosyasına koyamazsınız çünkü mali olarak."