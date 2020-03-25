Prof. Dr. Celalettin Kocatürk: Sol elin yüze götürülme ihtimali çok daha az, temaslarda o elinizi kullanın

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı temaslarda sol eli kullanma önerisinde bulundu. Kocatürk, "Bir de eğer sağ elinizi kullanıyorsanız sol elinizle temasları yapmaya çalışın ki sol elin yüze götürülme ihtimali çok daha azdır. Örneğin bir kapıyı açacaksanız mümkünse sol elinizle açın" dedi.

Habertürk'ten Ebru Baki'nin program konuğu olan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, koronavirüse karşı önerilerde bulundu. Prof. Dr. Kocatürk, "Eğer siz çok kısa bir temasta bulunduysanız 5 saniye gibi ve elinizde ıslak değilse o virüsün bulaşması çok mümkün değil" diye konuştu.

Çok sık el yıkamaya gerek olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kocatürk, "Şüpheli bir ortamda uzun süre bir temas varsa o zaman yıkayabilirsiniz. Bir yere elim değdi diye hemen elimi yıkayayım diye bir şey yok. 5 saniyeden daha uzun süren şüpheli bir temas varsa o zaman yıkayabiliriz ama daha kısa bir temas için kolonya kullanabilirsiniz" ifadesini kullandı.