T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Prof. Dr. Burak Erdamar trafik kazasında hayatını kaybetti

30 Nisan 2020 23:35

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar vefat etti.

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde motosikletiyle seyreden ve özel bir hastahanede görev yapan Prof. Dr. Burak Erdamar, yolun sağında duran bir araca çarptı.

Yaralanan Erdamar, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdamar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Burak ErdamarProf. Dr. Burak Erdamar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24