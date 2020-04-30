Prof. Dr. Burak Erdamar trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar vefat etti.

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde motosikletiyle seyreden ve özel bir hastahanede görev yapan Prof. Dr. Burak Erdamar, yolun sağında duran bir araca çarptı.

Yaralanan Erdamar, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erdamar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.