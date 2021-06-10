Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Aşı randevusu herkese açılmalı" değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ertuğrul, "Aşılanmayı hızlandırmak için yaş sınırından bağımsız olarak aşı randevusu herkese açılmalıdır. Şu anda ülkemizde istediğimiz hızda aşı yapılma sayısı yok. Günlük olarak ülkemiz en az 500 bin aşı yapabilme kapasitesine sahibiz ancak şu anda bu sayıya yaklaşabilmiş değiliz. Ciddi bir bağışıklama kampanyası ile aşı tereddütlerini ortadan kaldırmalı ve insanlarımızı aşıyı olmaya yönlendirmeliyiz. Unutmayalım, pandemiden tek çıkış yolu aşı. Eğer yeterli hızda ve sayıda aşıyı yapabilirsek toplumsal bağışıklığa ulaşarak gerçek normal yaşamımıza dönme olanağımız olacak. Bu nedene artık yaş sınırlamaları kaldırılarak aşı randevuları herkese açılmalı." ifadesini kullandı.

Ertuğrul, "Bu durumun yığılmalara yol açma olasılığı elbette var ama bunu iyi planlayarak yapabilirsek yığılmaların önüne geçerek isteyenin aşı olması olanağını sağlamış oluruz." dedi.