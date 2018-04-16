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Eğitim

Prof. Dr. Batı: Öğrenme için beynin mutlu ve umutlu olması gerek

İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda Prof

16 Nisan 2018 17:49

İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün düzenlediği toplantıda Prof. Dr. Uğur Batı eğitimcilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Batı, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için beynin mutlu ve umutlu olması gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Uğur Batı eğitimcilere \'Öğrenmeyi Hatırlamak\' konulu seminer verdi. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için beynin mutlu ve umutlu olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Batı, öğrencilerin öğrenmesi için ihtiyaç hissetmesi gerektiğine dikkat çekti. Batı, öğrenci ile duygusal bağ kurulmadan başarı sağlanamayacağını vurgulayarak, \"Önemli olan ayakkabı yapacak çırağı yetiştirmek değil, imalatta kullanılacak teknolojiyi ortaya çıkaran beyinleri yetiştirmek\" diyen Prof. Dr. Batı, öğrenci yetiştirilmesinde değerlere ve kültürel geçmişe sahip çıkılarak ve öğrenci ile duygu bağı kurularak eğitim verilmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Uğur Batı, şunları söyledi:
\"İnsan, insan olduğunu anlamadan insan olmuştur. Beyni anlamak için insanı anlamak lazım. Dünya merhamet yasası üzerinde dönüyor. Tüm teknolojik ilerlemelere rağmen üzerinde ortaklaşa buluştuğumuz tek nokta, insan beyninin aynısını yapamayacak olmamızdır. İnsanların tümünün genotipi yüzde 99 birbirine benzer bizi farklı kılan geriye kalan yüzde 1\'dir. İnsan imal yeteneği ile kendi biyolojisini bile mahvetmiştir. Şekeri üreten insanoğlu kendine zarar veriyor. Bizi kurtaracak eğitim sistemini ithal etmek yerine kendi sistemimizi kendimiz oluşturmalıyız. Öğrencilerin öğretmenleri idolleştirmesi ile kalıcı öğrenme gerçekleşir. Öğretmenin itibarının artırılması gerekir. Öğrencilere model olmak önemli.\"

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