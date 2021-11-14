Prof. Dr. Başer: Covid-19 kalp krizlerini tetikledi

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) her hafta bir uzmanla düzenlediği “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının konuğu olan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, “Covid-19 bir kalp damar hastalığıdır. Kalp krizine, kalp iltihaplanması, yüksek tansiyon ve ritim bozukluğuna neden oluyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür’ün haberine göre, Başer, “Covid-19 kesinlikle kalp krizlerini tetikledi. Amerika'da yapılan bir araştırmada bir yıl içinde kalbe bağlı ani ölümleri iki üç kat arttırdığını, tetiklediğini gösteriyor. Covid'e bağlı kalp krizi salgını diyebilirler, ancak kesinlikle aşıya bağlı kalp krizi salgını diyemezler böyle bir şey yok. Covid'den korunmak temel amacımız olmalı. Çünkü aşılar bu hastalığın ileride ortaya çıkmasından da koruyor. Onun için mutlaka aşıya sıcak baksınlar.” diye konuştu.