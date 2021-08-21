Prof. Dr. Barış Doster: Atatürk adının anılmaması mesleki yetersizlikle açıklanamaz; sistemlidir, kurumsaldır, kapsamlıdır

Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Barış Doster, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ortak basın toplantısı düzenleyen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in konuşmasında geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin tercüman tarafından söylenmemesinin basit bir ihmal olmadığını belirterek, "Belleğimizi tazeleyelim. Daha birkaç ay önce, Mersin Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını engellemedi mi? Son 20 yıldır Atatürk’e karşı örgütlü bir saldırı yok mu? Atatürk’ün ismi caddelerden, meydanlardan, havalimanlarından, stadyumlardan silinmedi mi? Bayramlarda Atatürk anıtlarına çelenk konulması engellenmedi mi? Okul kitaplarında Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyet devrimini anlatan bölümler azaltılmadı mı? Atatürk’e sövenlerin siyasette, bürokraside, medyada, akademide önü açılmadı mı? Devlet madalyalarından Atatürk kabartması çıkarılmadı mı? Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Yaşar Büyükanıt döneminde, brövesinden Atatürk’ü çıkarmaya kalkmadı mı? Milletten gelen tepkiler üzerine geri adım atmadı mı? O dönemde Genelkurmay Başkanı, kasaptaki ete soğan doğramayan Hilmi Özkök değil miydi?" diye yazdı.

Atatürk karşıtlığının sadece iktidarda değil, muhalefette de olduğunu savunan Dostar, "Üstelik sadece ülkemizde yaşadıklarımızın değil, başta mazlum milletler olmak üzere, tüm ezilen dünyada, İslam âleminde, Ortadoğu’da yaşananların da Atatürk’ü hep haklı çıkarması. Son olarak Afganistan bunun somut örneği değil mi?

Atatürk hiç yanılmadı. Halkını hiç aldatmadı. Kimse tarafından kandırılmadı. Atatürk’ün adını anmayanlar, yok sayanlar, küçümseyenler ise emperyalizmin uydusu, uzantısı, maşası olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

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