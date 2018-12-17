Prof. Dr. Bahtiyar Yücel Dursun hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Yücel Dursun bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dursun'un cenazesi bugün DTCF binasında yapılacak törenin ardından, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda torağa verilecek.

Bahtiyar Yücel Dursun kimdir?

Bahtiyar Yücel Dursun, 4 Eylül 1990’da İstanbul’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Turan Dursun’un oğlu. Ankara’da 1968 yılında dünyaya gelen Bahtiyar Yücel Dursun, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde “Kant’ta ve Bazı Yirminci Yüzyıl Filozoflarında Analitik/Sentetik Ayrımı” teziyle yüksek lisans derecesi alan Dursun, “Oyunun Ontolojik Durumu: Heidegger, Derrida, Gadamer ve Huizinga” teziyle Hacettepe Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı.

2017’de profesör unvanını kazanan Dursun, “Spinoza”, “Kant ve Üç Kritiği”, “Leibniz”, “Badiou”, “Alman İdealizmi”, “Çağdaş Fransız Felsefesi” ve “Derrida” dersleri verdi.

Stephen F. Barker’ın “Matematik Felsefesi” kitabını Türkçe’ye çeviren Dursun, “Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı”, “Oyunun Ontolojisi” ve “İki Kere Düşün” kitaplarını kaleme aldı.

Turan Dursun’un oğlu Çağlar Dursun da Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi.