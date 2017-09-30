Prof. Dr. Aygül Demirol: Tüp bebek tedavisinde farklı yöntemler ile bebek sahibi olabilirsiniz

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA (DHA)- MEMORİAL Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Başkanı Prof. Dr. Aygül Demirol, tüp bebek tedavisinde kullanılan modern yöntemlerle bebek sahibi olunabileceğini anlattı. Tedavi gören ve görmek isteyenleri bilgilendirdi.

Prof. Dr. Aygül Demirol, Memorial Ankara Hastanesinde düzenlenen seminerde tüp bebek ile ilgili yeni yöntemleri ve kullanılan teknolojiyi, tüp bebek tedavisi ile nasıl bebek sahibi olunabileceğini katılımcılara anlattı. Seminer öncesi, tüp bebek tedavisinde kullanılan modern yöntemlere değinen Demirol, \"Hiçbir zaman merkezimizde sadece parayı düşünerek hastalarımıza gereksiz tetkikler, tedaviler önermiyoruz. Önerdiğimiz tedavinin ikinci aşamada ne kadar gebelik oranını artıracağından emin olarak gidiyoruz. Hiç spermi olmayan vakalardan testisten iğne ya da biyopsi ile spermler alınarak bunların tüp bebek için kullanımı yıllardır uyguladığımız bir yöntem ama bu alınan spermlerin içinde en sağlıklı, genetiği sağlam olanları, mikroçip yöntemi ve bunun dışında da 3-4 aşamalı çok özel hazırlıktan geçirerek uygulamaya koyuyoruz. Uyguladığımız bir teknolojide gebelik doğurganlık aşısını modifiye ederek yani embriyonun rahme tutunmasını artırarak uyguluyoruz. Özel Lenfosit hücrelerini ayırıyoruz, büyüme faktörleri ile zenginleştiriyor. Bunun yanı sıra bazı hastalarda döllenme sorunu oluyor. Lazer sistemiyle mikroenjeksiyon yapıyoruz. Bu, hem yumurtayı daha az zedeliyor, hem de embriyo gelişimine katkıda bulunuyor\" diye konuştu.

\"ÇOK ZORLU VE UZUN SÜREÇLERDEN GEÇTİM\"

Bundan yaklaşık 20 yıl önce bebeklerini kaybeden ve sonraki süreçte tedavi görmeye başlayan 42 yaşındaki Engin Kadıoğlu ve 40 yaşındaki eşi Melek Kadıoğlu, 9 yıldır tüp bebek tedavisini denediklerini dile getirdi. Melek Kadıoğlu, \"Çok uzun ve zorlu süreçlerden geçtim. Maddi ve manevi olarak da çok yıprandık. Önceki kurumlar bizi bayağı yordu. Olmaz dediler. Kesinlikle olmaz senin bir bebek sahibi olman imkansız dediler. Kıbrıs\'a yönlendirelim daha kolay olur orada tedavi olabilirsiniz dediler. Tabi ben istemedim, bu süreçte eşim de istemedi. Biraz daha araştıralım dedim ve Aygün hocamla karşılaştım. Yaklaşık 8 aylık bir tedaviye başladım. Yedinci ayda gebe kaldım\" dedi.

\"AYGÜL HOCAM BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS OLDU\"

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Miyase Akyüz ise, başından geçen süreci şöyle anlattı:

\"Tam olarak 2011\'den beri bebek sahibi olmak istiyoruz, herkes gibi bir sıkıntı olmadığını düşünmüştük ama, işte bizim gibi olan aileler hep böyle düşünüyorlar. Daha sonra bir şeylerin ters gittiğini fark ediyorsunuz, bir sonuç alamıyorsunuz. İşte doktor serüvenimiz burada başlıyor. Bu arada doktorlara gidiyorsunuz, doktor gibi olan insanlara gidiyorsunuz, bunun da farkına varmaya başlıyorsunuz. Biz de en sonunda hocamız Aygül Demirol’u bulduk. Bizim için büyük bir şans kendisinin donanımın bilgisi tecrübesi çalıştığı kurum laboratuvar ekibi hemşireleri hepsi gerçekten çok değerli. Benim 10 yıllık bir sürecim var, onun dışında ilk kez geldik buraya. Bana reset atarak, ilaç protokollerini bir kenara koyarak Aygül hocam tedaviye başladı. Zaten sağlık önemli olan maddiyat bir şekilde yerine geliyor. Doğal olarak hamile kaldığımdan bir hafta sonra bebeğin vücudunda yapı bozuklukları olduğu fark edildi. Kromozom bozukluklar vardı. Çok sıkıntılı bir durum bu da bizim için zor bir durumdu. Bizden mecburen gebeliğin sonlandırılması gerektiğini söylediler. Eğer anne ve baba ortak karar vererek gebeliği sonlandırabileceklerini söylediler. Fakat biz de bunu yapabilecek gücü kendinizde bulamadık, devam ettik. Sonucunda doktorlar bebeğimizi kaybedeceğimizi söylediler ve kaybettik. Ardından tüp bebek tedavisini denemeye başladık ve şu an elimde tuttuğum çocuğuma sahip oldum. Burada çalışanlar olsun başta doktorumuz olmak üzere herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz.\"

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