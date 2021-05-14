Prof. Dr. Aydın Ayaydın yanıtladı: WhatsApp gerı̇ adım atmazsa ne olur; Rekabet Kurumu’nun soruşturması sembolı̇k mı̇ydı̇?

Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, WhatsApp'ın yeni bir sözleşmeye hayata geçirdiği gizlilik ilkeleri ve süreci değerlendirdi.15 Mayıs'tan itibaren WhatsApp'ın tüm kullanıcılara yeni sözleşme göndereceğini belirterek, bu sözleşmede bir takım yaptırımlar olacağını ifade eden Ayaydın, “Kimsenin hesabı silinmeyecek ve ilk başta gizlilik sözleşmesini imzalamayanlar bir kısıtlamaya maruz kalmayacak. Fakat bir süre sonra kısıtlamanın dozu artmaya başlayacak” dedi.

“Kısıtlamanın dozu tedricen arttırılacak”

Sözcü'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Ayaydın, “Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara yeni mesaj gönderilerek sözleşmenin imzalanmasının hatırlatılacağını" aktararak şunları kaydetti:

“Bu süre zarfında bazı kullanıcılarda kısıtlamalar başlayacak ve kısıtlamanın dozu tedricen arttırılacak. Sözleşmeyi kabul etmeyen tüm kullanıcılara bu kısıtlama uygulaması aynı anda olmasa da kademeli olarak yayılacak.

“Sözleşme imzalanmadığı takdirde…”

Buna rağmen sözleşme imzalanmadığı takdirde, kullanıcıların sohbetlere ve diğer kullanıcıların listesine erişimleri kısmi olarak engellenecek. Bundan sonraki aşamada kullanıcılar sadece mesajlarını görebilecek, devamını okuyamayacak. Ve nihayet en sonunda yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin Whatsapp hesapları kapatılacak.”

Rekabet Kurumu’nun soruşturması sembolı̇k mı̇ydı̇?

“Rekabet Kurumu güya soruşturma açmış, soruşturma sonuçlanıncaya kadar da geçici tedbir kararı vermişti. WhatsApp’ın Rekabet Kurumunu ciddiye alıp almadığını henüz bilemiyoruz” diyen Ayaydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zira Rekabet Kurumunun bu soruşturması göstermelik miydi yoksa gerçekten Rekabetin Korunması hakkında Kanunun 6.maddesindeki ‘hakim durumun kötüye kullanılması”na yönelik bir soruşturma mıydı bilemiyoruz. Rekabet Kurumu kapalı devre çalıştığı için açılan soruşturmanın akıbeti bilinmiyor. Kanunda öngörülen soruşturma evrelerinden hangisi devam ediyor, savunma istendi mi, savunmaya karşı cevap verildi mi ve tekrar savunma talep edildi mi? Bunların hiçbirini bilemiyoruz. Rekabet Kurumunun bu konuda sağlam durması gerekmektedir. Ancak Kurumun Trendyol olayındaki tavrını ve yaşananları görünce bundan da emin olamıyorum. Yine de peşin hükümlü olmak istemiyorum ama konunun da takipçisi olduğumu Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'ye hatırlatmak istiyorum.”

“Sözleşme Avrupa’da geçerli değil; bariz bir çifte standart var”

WhatsApp uygulamasının Türkiye’de kullanıcılarını “kabul etmeye zorladığı” sözleşmenin Avrupa’da geçerli olmadığını hatırlatan Ayaydın, “Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunuyor. Bariz bir çifte standart var ve haksızlık var ortada. Türkiye'yi bu çifte standart ve haksızlık karşısında koruyacak ve koruması gereken kurum ise Rekabet Kurumu. Kurumun bu konuda yetkisi de, yeterli araçları da mevcut” dedi.

"WhatsApp gerı̇ adım atmazsa ne olur?"

Ayaydın, “WhatsApp gerı̇ adım atmazsa ne olur?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“WhatsApp’ın kullanıcılarına yeni sözleşme için verdiği süre yarın doluyor. Geri adım atar mı bilemem. Ancak kişisel görüşüm geri adım atacağı yönünde. Zira Türkiye pazarı onlar için çok önemli. En sadık kullanıcı Türkler. En fazla kullananlardan biri de Türkler. WhatsApp geri adım atmadığı takdirde, Türkiye'deki kullanıcılarının büyük çoğunluğu alternatif uygulamalara yönelecektir. Şimdiden herkes alternatif mecralarda yerini aldı bile. Whatsapp Türkiye pazarını gözden çıkaramaz diye düşünüyorum. Ancak bundan sonrası WhatsApp ve Facebook'a kalmış durumda. Bir de tabii, Rekabet Kurulunun açtım dediği, takipçisi olduğumuz soruşturmaya…”