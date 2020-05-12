Prof. Dr. Ateş Kara: Liglerin başlama konusu Bilim Kurulu'nda konuşulmadı

Prof. Dr. Ateş Kara, liglerin başlama konusunun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında konuşulmadığını söyledi. Kara, "Sağlık Bakanımız net olarak ifade etti onun dışında bir şey söylemem ne kadar doğru olur bilemiyorum. Biz bir tek canın yanmasını istemiyoruz. Türkiye çok başarılı diyoruz. Benim hala bir canım, bir değerim, kaybettiğim her can benim açımdan birimizin büyüğü, kardeşi. Öyle bakmamız lazım." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da başlayacak ligler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile istişare yapıldığını ve maçların nasıl oynanacağına bu kurulun karar vereceğini söylemişti.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Haber Global'de Yeni Gün programında Osman Girgin'in sorularını yanıtladı.

Kara, Güney Kore örneği vererek, "Bizim onlardan ders alıp kurallara birey olarak uymamız lazım" uyarısında bulundu. Kara, "Maske kuralımız AVM'nin içinde de geçerli, dışarıda da geçerli. Çok dinamik bir dönem bir adım atılır, geri adım da atılabilir. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından AVM'lerin kapatılması kararı olmamıştı açılmasında da benzer şekilde hareket edildi diye biliyorum ben." düşüncesini dile getirdi.

Kara, İnsanların mümkün olduğu kadar evde kalmasını sağlamamız lazım. Bugüne kadar Türkiye oldukça başarı ile geldi. 19 Mayıs'ta da bizim için kısıtlamanın ülkemiz için avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreyi bağlamak ya da aradaki çalışma dönemi arkasından tekrar kısıtlama dönemi, artık bu toplum için halk sağlığı uzmanları ve sosyal bilimcilerin verebileceği bir karar. İnsanlar ciddi bir süredir evdeler. Bu insanların sosyal yaşantılarını etkiliyor. Biz binli rakamların altına inmeye başladık." diye konuştu.

Kara, "Artık kural olarak üstüne koyulabilecek bir kural değil bireysel olarak bizim kurallara uymamız lazım artık. Karşımdaki ile benim mesafemi bir metreden fazla tutmak lazım. Maske takmam lazım ve üçüncüsü hijyen kurallarına uymam gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kara açıklamasında şunları kaydetti:

Bizim bu virüsü alabilme ihtimalimiz öncelikle karşımızdaki kişiler. Masaların mesafesi bir metreden fazla olması lazım. Bir havalandırma varsa, üflenen kava mesafesinin en az 2 metre olması lazım. 4 kişilik masada belki iki kişi çapraz oturacağız. Bir sonraki masa ile aramızdaki mesafenin yine 1 metr olması gerekir. Bu virüsün bana gelmesi için benden size ya da sizden bana ulaşması gerekiyor. O zaman bu mesafe kuralına uymamız gerekiyor.

Ellerimizi yıkayalım masaya oturmadan önce. O tuzlu en iyi ihtimalle benden önce 1 saat kullanılmamış olursa benim için risk yaratmıyor. Tuzlukları akşam için ayrı, öğlen için ayrı tuzluk kullanırlar. Masanın temizliğine dikkat edilmeli. Masanın üstündeki örtü değişebilir. Bu tip önlemler ile biz bu noktalarda ben önlemlerimi aldım diyebiliriz.

Bilim Kurulu'nda bu konu konuşulmadı. Sağlık Bakanımız net olarak ifade etti onun dışında bir şey söylemem ne kadar doğru olur bilemiyorum. Biz bir tek canın yanmasını istemiyoruz. Türkiye çok başarılı diyoruz. Benim hala bir canım, bir değerim, kaybettiğim her can benim açımdan birimizin büyüğü, kardeşi. Öyle bakmamız lazım.

Aşıda biz birinci adımı attıysak 3-4 adım atmış olanlar var. İngiltere Oxford'un çalışmasında onlar neredeyse 4'ten 5. adımı atmış vaziyette. Türkiye'de çalışmaların yapılıyor olması inanılmaz kıymetli. Bir sonraki aşı için bizim bunu kullanma imkanımız olacak."