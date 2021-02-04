Prof. Dr. Alper Şener: Mutasyonlu virüse karşı çift maske takın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı yaptı.

DHA'ya konuşan Şener, “Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda çift kat maske takılması ekstra önem arz ediyor” dedi. Türkiye genelinde yavaş yavaş artık mutant virüs olguları ile vakalarının bildirilmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Alper Şener şöyle devam etti:

"Kalabalık alanlarda mutlaka çift kat maskenin takılması ekstra önem arz ediyor"

"Bakanlığın veri tabanına bakıldığı zaman Türkiye'de yaygın olarak İngiltere mutantı görülüyor. İngiltere mutantının diğerlerinden farkı yüksek oranda bulaşıcılık potansiyeli olması. Çünkü virüs açılımı fazla oluyor bu tip hasta gruplarında. Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı, kalabalık alanlarda mutlaka çift kat maskenin takılması ekstra önem arz ediyor. Zaten buna yönelik de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin CDC ve NIH'nin baş araştırmacısı Dr. Anthony Fauci, ekstra bir öneri olarak bunun mutlaka yapılması gerektiğini duyurdu."

"Gün içinde dıştaki maskeyi değiştirmek yeterli"

"Bence bütün vatandaşlarımızın da özellikle kapalı, kalabalık alanlarda, odada 3 kişiden fazla olduğu zaman, 10 metrekareden küçük alanda, otobüs içerisinde, metroda mesafenin minimum düzeyde sağlanamadığı alanlarda ideali çift kat maske takmalıdır. Gün içinde dıştaki maskeyi değiştirmek yeterli. Islandığında ise içteki maskeyi değiştirmek gerekiyor."

"N95'e eş değer koruyuculuk"

"Buradaki iddia edilen rakam yüzde 90'lara kadar ulaşan bir koruyuculuk sağlama, neredeyse N95'e eş değer koruyuculuk sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü N95 dediğimiz maskeler hem maliyetli hem de tedarikinde sıkıntı yaşanabiliyor. Bu tip maskelerin vatandaşlara ulaşması oldukça zor oluyor. Ona ulaşmak yerine çift kat cerrahi maske takılması mutant virüs için yeterli ve gerekli görülüyor."