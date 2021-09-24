Prof. Dr. Alpay Azap: Aşıdan kaçan bir varyantın ortaya çıkmaması halinde, 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona ereceğini düşünüyorum

TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Aşıdan kaçan bir varyantın ortaya çıkmaması halinde, önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona ereceğini ve virüsün mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, bugünkü yazısında Moderna’nın CEO’su Stéphane Bancel’in Dünya genelinde vakaların yaklaşık 228, ölümlerin ise 5 milyona yaklaştığı koronavirüs salgınının 1 yıl içerisinde biteceğini açıklamasından yola çıkarak kaleme aldığı yazısında Prof. Dr. Alpay Azap, KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve TÜSAD Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu’nun konuya ilişkin görüşlerine yer verdi.

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“Aşılanma ve beraberinde maske, mesafe gibi toplumsal önlemler ile bu işi halledebiliriz”

“Aşıdan kaçan bir varyantın ortaya çıkmaması halinde, önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona ereceğini ve virüsün mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini düşünüyorum” diyen Prof. Azap, “Hepimiz bunaldık ama çoğu gitti azı kaldı. Bir kere elimizde aşılar var ki koruyuculukları çok yüksek. Oldukça güvenli aşılar, yeterli miktarda da üretiliyor. Tabi tek başına aşı olması yetmez, aşılanmak da gerekir. Aşılanma ve beraberinde maske, mesafe gibi toplumsal önlemler ile bu işi halledebiliriz. Ayrıca, bu sene sonunda kullanıma girmesi beklenilen etkili ilaçlar da (hap şeklinde) geliştirilme aşamasında. Hastalığın başında verecek, bulaşı 1-2 gün içerisinde durdurabileceğiz. Aşılama, bireysel önlemler ve yeni ilaçlar ile durumu artık salgın olmaktan çıkarıp endemik bir virüs haline çevirebiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: bu virüs ortadan tamamen kalkmayacak

KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, CEO Bancel’in açıklamasındaki ‘aşılanmayanların doğal bağışıklık kazanması’ kısmına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ertuğrul, DSÖ verilerine göre dünya genelinde toplumsal bağışıklığa ulaşmak için yüzde 70 aşılama, bunu başarabilmek için de 11 milyar doz aşı gerektiğini belirterek, şöyle devam ediyor:

“Bir umut da tedaviyi bulmak. Antiviral ilaç çalışmaları devam ediyor. Şunu da belirteyim; bu virüs ortadan tamamen kalkmayacak. Bizim artık COVID-19 diye yeni bir hastalığımız var. Bu gerçekle yaşamaya alışalım. Belki pandemik olmaktan çıkacak ama endemik yani grip gibi olacak. Mevsimsel olarak görmeye devam edeceğiz. Bu noktaya ne kadarda varırız? Önümüzdeki yıl sönümlenmeye başlar.”

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu: Tablo pozitif ama ‘Kesin bitecek’ demek de doğru olmaz

TÜSAD Başkanı, İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu da beklentilerinin salgının 1 yıl içerisinde hafiflemesi yönünde olduğunu söylüyor. ‘Ama’ diyerek bir de parantez açıyor:

“Tablo pozitif ama ‘Kesin bitecek’ demek de doğru olmaz. ‘Eğer bir başka mutasyon olmaz, dirençli yeni mutasyonlar ortaya çıkmazsa’ demek daha doğru. Aşı çok önemli. Bugün aşılı olanlar hastalığa yakalanıyor ama daha çok mevsimsel grip gibi, hafif atlatıyorlar. Aşılanma artar, toplumsal bağışıklık oranlarını yakalar, virüs de mutasyon geçirmezse kurtulduk! Ancak, dünyada aşılama oranlarının çok az olduğu Afrika ülkeleri gibi ülkeler de var. Salgının sona ermesi için oralarda da aşılama yapılmalı. Aşılamanın olmadığı ülkelerde aşıya dirençli yeni mutasyonlar oluşabilir. İşler terse dönebilir. Sadece bazı ülkelerin aşılanması yeterli değil.”