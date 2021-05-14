Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Kuraklık sorunu, pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, iklim krizinin dünyayı bekleyen büyük bir tehlike olduğu ifade ederek, ''Kuraklık sorunu aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek" dedi.

Birgün gazetesinin aktardığı habere göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yeni pandeminin kuraklık olduğunu ifade ederek, "Küresel iklim krizi ve kuraklık sorunu aslında aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek” dedi.

Kuraklığın 2030 yılından sonra pik yapacağına dikkat çeken Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu sürecin hızlanacağını söylerken, “Beklenenin çok daha ötesinde kuraklıkta yaşanacak. Kuraklık sorunu yaşayacağız ama 2030'dan sonra pik seviyelere çıkacağını düşünüyordum. Ama görünen tablo bugünden bunları beklenenin ötesinde hızla bu süreci yaşayacağımızı bize işaret ediyor. Van Gölü'nün bu mevsimde yağışlar ve eriyen kar suları ile maksimum seviyede olması gerekiyordu fakat şu anda kıyılarda durum tam tersi. Geriye doğru çekilme devam ediyor. Bu bize buharlaşmanın boyutunu gösteriyor. Van Gölü'ndeki bu taşlar normalde bu aylarda sular altında kalırdı. Maalesef şu anda görebiliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Su ile ilgili hayatımızda karşılaşacağımız şeyler var. Bundan sonra yaşanacak süreç ve kuraklık hayatımızda yeni normaller sokacak. Yani içme ve kullanma suyunun kullanımı, yağış ile ilgili çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Kuraklığın hayatımızda değişikliğe neden olacağını ve sadece bölge için değil tüm dünya için böyle olacak" ifadesini kullandı.