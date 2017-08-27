Prof. Dr. Akbay: Zehirli yumurta korkutmacası abartı

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, Türkiye\'de zehirli yumurta belirtilerine rastlanmadığını belirterek, \"Zehirli yumurtadan bir insanın etkilenmesi için 200 yıl boyunca her gün 1 zehirli yumurta yemesi ve karaciğer ile böbreğinin de hiç çalışmaması gerekiyor. Pazardaki yumurtaları güvenle tüketebilirsiniz\" dedi.

\'Zehirli yumurta korkutmacası\'na aldanılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Akbay, şunları kaydetti: \"Zehirli yumurta korkutmacasına aldanmayın. Zehirli olduğu söylenen fipronilli yumurtadan insan vücudunun etkilenmesi için 200 yıl boyunca her gün bir adet zehirli yumurta tüketilmesi gerekli. Ancak yine de sağlık etkilerinin ortaya çıkması için, karaciğer ve böbreklerin de hiç çalışmıyor olması gerekli. Spray formundaki fipronil deriden emilmiyor. Maksimum deri emilimi yüzde 1. Yani spray dozunun da yüzde 1\'den azı yumurtaya geçebilir. Hollanda’daki yumurtalarda tespit edilen doz eser miktardadır. Zehirleyici dozlar bunun 100 bin mislidir. Zehirli yumurta korkutmacası abartıdır. Pazardaki yumurtaları güvenle tüketebilirsiniz\"

Prof. Dr. Akbay, son yapılan tahlillerde, Türkiye pazarındaki yumurtalarda fipronile rastlanmadığını da belirtirken, \"Fipronil spraylerini Belçikalı bir firma üretiyor ve en çok Hollanda ve Belçika\'da kullanılıyor. Fipronil skandalını Alman araştırmacılar ortaya çıkarmışlardı\" dedi.

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