Prof. Dr. Ahmet Saltık: 1. doz aşı sonrası Koronavirüs'e yakalanan bağışıklık kazanır, 2. doza ihtiyaç olmaz

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’de Koronavirüs'e karşı aşılamanın başlamasıyla ölümlerin ve hastalığın ağır geçirilmesinin önüne geçileceğini vurguladı. Aşıyı olan bir yurttaşın, ikinci dozu olmadan önce virüse yakalanma ihtimalini değerlendiren Saltık, kişinin bağışıklık kazanacağı için ikinci doza ihtiyacı kalmayacağını belirtti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, ikinci doz aşıların ilk dozdan 28 gün sonra yapılacak olmasını değerlendiren Saltık, “Türkiye’ye getirilmeye başlanan aşılar, evre 3 çalışmasında 14 gün arayla uygulanarak etkinlikleri sınandı. Dolayısıyla ilk doz önemli bir koruma sağlamıyor. Mutlaka ikinci doz gerekiyor. Ancak aşının Türkiye’ye getirilmesinin zorlukları ve 2 haftalık güvenlik testleri zorunluluğu nedeniyle Türkiye, Sinovac firmasının ürettiği aşıyı 28 gün arayla uygulama kararı aldı. Bu bilimsel bir karardan çok yönetsel bir karar” dedi.

"İlk dozdan 2 hafta sonra ikinci doz alınsaydı, insanlar daha kısa sürede ve daha yüksek bağışık olabileceklerdi"

“İlk dozdan 2 hafta sonra ikinci doz alınsaydı, insanlar daha kısa sürede ve daha yüksek oranda bağışık olabileceklerdi” diyen Saltık, “Fakat şimdi ilk dozda zayıf bir bağışıklık elde edecekler. 28 gün sonra ikinci dozu olacak ve ondan 2 hafta sonra ancak yeterli bir bağışıklık elde edebilecekler” ifadelerini kullandı.

İlk doz aşıyı olmuş bir kişinin ikinci dozdan önce hastalanma ihtimalini değerlendiren Saltık, "İlk dozu olan herhangi biri, ikinci doz olmadan hastalığa yakalanırsa doğal bağışıklık kazanacağı için ikinci doza ihtiyaç kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Randevu sorunu çözüldü, aşısız aile sağlığı merkezi kalmadı

Öte yandan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, aşılamada ilk gün yaşanan randevu sorununun çözüldüğünü ve aşısız aile sağlığı merkezi kalmadığını belirtti.

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