Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Yine bir kaosa uyandık, plansız bir şekilde aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin canlı yayında aşılanmasının ardından Türkiye’de uzun süredir beklenen koronavirüse karşı aşılama süreci başladı. Sürecin sorunlarla başladığını aktaran Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Sezen, “Yine bir kaosa uyandık. Plansız bir şekilde aşılama başladı. Aşılar illere gitmiş ama illerde aile sağlığı merkezlerine ulaşmamış. Bazı aile sağlığı merkezlerine ulaşan aşılar, sadece oradaki çalışanlara yetecek kadar” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, Bakanlığın kendilerinden habersiz randevu planını da değiştirdiğini belirten Sezen, “Şimdi bir SMS gönderildi bize, randevu planlarımıza müdahale etmişler. Bizden habersiz hasta randevu programımıza bir kişiye günde 24 sağlık çalışanı düşecek şekilde aşı randevuları eklenmiş. Ama bizim elimizde randevuya gelecek sağlık çalışanına aşı yok” ifadelerini kullandı.

"Bir yandan hasta bakacaksınız, bir yandan aşı yapacaksınız gibi bir durum oldu"

“Bir yandan hasta bakacaksınız, bir yandan aşı yapacaksınız gibi bir durum oldu” diyen Sezen, “Bizim önerimiz, talep ettiğimiz kadar aşı gelsin, bunları randevulara göre yapalım. Şimdi hasta randevum var ama bu randevu sırasında sağlık çalışanları da aşılanmayı bekliyor. Üstelik aşı da yok” dedi.

"Her zaman kullandığımız aşı takip sistemi olması bizim için daha iyi olur"

Aşı yapılacak saatlerde sadece aşılamanın yapılıyor olması gerektiğini belirten Sezen, “Ayrıca, bizim aşı kayıt sistemimiz dışında, sadece korona aşısı için bir sistem hazırlanmış. Bunu bizim kişisel telefonlarımıza indirmemiz isteniyor. Her aile sağlığı biriminin akıllı telefon sahibi olması mı gerekiyor? Sadece korona aşısı için ayrı telefon mu alacağız? Aile hekimlerine bir korona ek ödemesi de yapılmadı. Bunların masrafı nasıl karşılanacak? Aşıyı uygularken kullanacağımız sistemin her zaman kullandığımız aşı takip sistemi olması bizim için daha iyi olur. Bunu bakanlığımıza da iletmiştik” diye konuştu.