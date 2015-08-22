Prof. Deniz Ülke Arıboğan: Türkiye hızla askeri darbe dönemine sürükleniyor!

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Deniz Ülke Arıboğan’dan şoke eden ‘askeri darbe’ iddiası geldi. Arıboğan canlı yayında bu iddiasının nedenlerini de bir bir sıraladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Deniz Ülke Arıboğan, son dönemde sıkça dile gelen "Türkiye 90’lara dönüyor" söylemine ilişkin olarak, “Türkiye 90’lara değil 1980 askeri darbesi sürecine dönüyor” iddiasını dile getirdi.

Meydan gazetesinin haberine göre, Deniz Ülke Arıboğan iki gün önce Twitter hesabı üzerinden “Türkiye adım adım kaosa sürükleniyor. 90'lara dönüşten bahsederken 80'e dönme ihtimalini hatırlatmakta fayda var. Allah akıl ihsan eylesin!” yaptığı açıklamaya gelen eleştirilere Habertürk canlı yayınında şöyle açıklık getirdi:

'Hukukla çözüm bulamaz hale geliyorsunuz'

"Ben o tweetimde 80’lere dönüş anlamında değil tam olarak 80’i kastediyorum. Askeri darbe ima etmeye çalıştım o anda. Şimdi her şeyden önce bu tür darbeleri yani tarihsel koşulları da incelediğimiz zaman şunu görüyoruz siyasette bir tıkanıklık oluşması gerekiyor. Yani siyasi bir çözüm sivil bir siyasi çözüm bulunamayacağı konusunda kamuoyunun siyasetçilerin algısı şekilleniyor. Ve ciddi bir tıkanıklık artık tüm toplumun üzerine bir karabasan gibi çökmeye başlıyor. O sırada ekonomik problemler baş göstermeye başlıyor. Bir yandan güvenlik sıkıntılarından bahsetmeye başlıyoruz. Yani ülkenin uçurumun kenarına geldiğini ikna edecek şekilde ciddi güvenlik sorunları baş göstermeye başlıyor.



Şu anda Türkiye’nin daha özgün bir durumu var. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’sunda daha yaygın bir ayaklanmaya yönelebilir oradaki toplumsal tavır. O nedenle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Yani aslında bu şartlar giderek sivil siyasetin tıkandığı askeri şartların daha ön plana geçmeye başladığı bir dönemi işaret ediyor. Hukukla çözüm bulamaz hale geliyorsunuz. Hukuk ortadan kalkıyor ve fiili durumlar oluşuyor."