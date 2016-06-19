Prof. Christoph Neumann: Zeynep Sayın'a yapılan tam bir edepsizlik; Bilgi'yi üniversite olmaktan çıkardınız, istifa ediyorum!

Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Christoph Neumann, Prof. Zeynep Sayın'ın derste gizlice yapılan bir ses kaydında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği gerekçesiyle işine son verilmesine tepki göstererek istifa etti. Üniversite rektörü Mehmet Durman’a yazdığı istifa mektubunda "Hürriyetlerin var olmadığı bir yer üniversite olarak nitelendirilemez" diyen Neumann, “Zeynep Hanım'a reva görülen muamele, siyasi takibattan başka bir şey değildir. Bir bilim insanından ilgili kişi diye söz etmenin Türkçe'de cari olan teamüllere tam bir edepsizlik teşkil ettiği ayriyeten ifade edeyim. Bilgi’yi üniversite olmaktan çıkardınız. Bilgi Üniversitesi artık yoktur" ifadelerini kullandı.

Prof. Zeynep Sayın da Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto 24’ün (P24) internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, Bilgi Üniversitesi'ni "mahremiyeti ihlale destek vermekle" suçlayarak, "Bu dersi verdiğim kurum, ülkemin saygın özel üniversitesi, ses kayıtlarının varlığını, kes-yapıştır’ını, bu kaydı alan ve yayan öğrencinin ahlağını sorgulayacağına, hocanın bilimsel kifayetsizliğine sırtını yaslayarak diğer bütün üniversitelerde bütün hocalara yapılabilecek bir ihlalin kapısını aralar, bu ihlali kamuoyunda meşru kılarmış" demişti.

Prof. Christoph Neumann'ın istifa mektubu şöyle: