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Koronavirüs

Prof. Ceyhan'dan artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak için 6 öneri

"28 gün sokağa çıkma yasağı yapmalıydık, olmadı"

15 Ağustos 2020 00:50

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan Covid-19 vakaları sonrası yaptığı değerlendirmede; , "28 gün sokağa çıkma yasağı yapmalıydık, olmadı ama en azından vaka artışını kontrol altına almak için bu 6 maddeyi uygulayalım" diyerek önerilerini sıraladı.

HaberTürk canlı yayınında konuşan Ceyhan, 'sorumsuzca davranan bir grup olduğunu' belirterek, "Pozitif vakalar yakalanamıyor. Test sayısı artırılmalı. Garson gibi meslek gruplarına test yapılmalı. Kademeli mesaiye geçilmeli" önerilerinde bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan'ın, vakaların kontrol altına alınması için 6 madde sıraladı:

- Kademeli mesaiye geçilmeli.

- Taziye ve düğünlere sayı sınırı koyulmalı.

- Şehirler arası seyahatlerde kontrol artırılmalı. İmzalı taahhüt alınmalı.

- Tarama testi ile vakalar yakalanamıyor. Şu anda 200 bin aktif vaka var. En azından sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı.

- 65 yaş üstüne güvenli yürüyüş alanları ayarlanmalı.

- Ulaşamadığımız bir grup var. Sorumsuzca davranıyor. Maske takmayanlar grubu. Bunlara ulaşmak için Diyanet, muhtarlar, öğretmenler devreye sokulmalı. Bu insanlara maske mesafe eğitimi ve uyarısı yapmalı. Kamu spotları ile bu grup uyarılmalı.

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