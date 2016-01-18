Prof. Bertell Ollman: Türkiye’nin cesur akademisyenleri baskılara nasıl karşı çıkabileceğimizi gösterdi

Türkiye'nin hem Kürt politikasını, hem de IŞİD’le ilişkisini sert bir şekilde eleştiren "Suça ortak olmayacağız" bildirisinde imzası olan New York Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Profesörü Bertell Ollman, Türkiye’nin cesur akademisyenlerinin kendi hükümetlerine karşı aldıkları tavrı desteklediğini söyledi. Olmann, "Bugün dünyanın her köşesinde karşımıza çıkabilen baskılara nasıl karşı çıkabileceğimiz konusunda örnek bir tavır ortaya koydukları için teşekkür etmiş oluyoruz" diye konuştu.

T24'ün e-posta yoluyla ulaştığı Prof. Ollman’ın bildiri sonrası akademisyenlere yönelik baskılara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

“Bana göre, Türkiye uzun zamandır her şeyin kıyısında olan bir ülke. Dünyanın en güçlü ve etkili ülkesi olmasa da önümüzdeki dönemde gideceği yola dair politik, ekonomik ve kültürel birçok işareti barındırıyor.

Problem, bu işaretlerin birbirlerine karşıt özellikler göstermesi. Hükümetin Kürtlere karşı yürüttüğü savaş ve bunu eleştirenlere uyguladığı baskı, yanlış yönde atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Güven krizi yaşayan birçok iktidarın, Erdoğan’ın olumsuz örneğinden etkilenmesi muhtemel. Bu da sadece Türkler için değil, barış, refah ve demokratik yönetim özlemi duyan başka ülke halkları açısından da geçerli.

Türkiye’nin cesur akademisyenlerinin kendi hükümetlerine karşı aldıkları tavrı destekleyerek, bugün dünyanın her köşesinde karşımıza çıkabilen baskılara nasıl karşı çıkabileceğimiz konusunda örnek bir tavır ortaya koydukları için teşekkür etmiş oluyoruz. Bu gibi örneklere hepimizin şu an ihtiyacı var veya yakında olacak.”