Prof. Bengi Başer: Eczanelerden halka dağıtılan maskelerin koruma değerleri çok az, evde yapacağınız maskeler daha iyi korur

Kardiyoloji Uzmanı Profesör Dr. Bengi Başer, Koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından ücretsiz dağıtılan maskelerle ilgili ”Eczanelerden halka dağıtılan maskelerin koruma değerleri çok az. Evde yapabileceğiniz maske, eczanede ücretsiz dağıtılandan çok daha fazla korur” yorumunu yaptı.
Maske üreticileri adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Tanrıverdi, 30 Nisan günü yaptığı açıklamada “Üreticiler maskenin kalitesiz olanını iç piyasaya veriyor, kaliteli ve telli olanını Avrupa’ya ihraç ediyor” demişti.