"Devlet, şirketlere bedava maske karşılığında ihracat izni verdi; üreticiler iç piyasaya kalitesiz maske veriyor"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi, Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık farklı nedenlerle gündeme gelen maske sorununa ilişkin, devletin, şirketlere bedava maske karşılığında ihracat izni verdiğini belirterek, iç piyasaya kalitesiz maske verildiğini ifade etti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda Koronavirüs süresince maske üretimiyle ilgili değişen durumu anlattı.

Tanrıverdi, konfeksiyon dikişiyle dikilen ürünlerin iç piyasada tüketildiğini ancak ihraç edilirken bunun tercih edilmediğini belirterek, "Dünya standardı var. Kumaş maske Türkiye’de kullanılıyor ama faydalı olduğu söylenmiyor" dedi.

Tanrıverdi yerel üreticiler için maske üretimiyle ilgili değişen yönetmeliği şöyle anlattı:

“Salgının başında Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ kanalıyla devlet dedi ki, ‘'kim ne üretiyorsa getirsin ben şu fiyattan satın alıyorum, yurt dışına satmak yasak’ dedi. Bu sistem de güzelce işliyordu. Tekstil sektörü çok kıvrak olduğu için bir anda bütün şirketlerin kapasiteleri arttı. Türkiye’nin kapasitesinin de üstünde maske üretimi yapılıyor. 3 gün içerisinde bir karar değişikliği oldu ve devlet malzeme ofisine devredildi. Şirketler sözleşme yapmışlardı ve yatırım yaptılar.

Devlet malzeme ofisi sözleşme yapmak için şirketleri çağırdı ve ‘sizden parayla almam, herhalde yeteri kadar stok var, bir hibe ederseniz bir de ihracat izni veririm' dedi. Yani iki tane yapacaksınız bir tane fiyatına satacaksınız buradan da para kazanacaksınız. Durum böyle olunca bu sefer devlete verilecek olanlar, ki onlar da sonra bize dağıtılacak, herkes bu sefer de en kalitesizini devlete vermeye çalışacak para kazanabilsin diye."

Tanrıverdi maskelerle ilgili standartlar konusunda da büyük fark olduğunu anlattı:

“Konfeksiyon dikişiyle dikilen ürünleri iç piyasada tüketiyorduk ama ihraç edilirken o ürünler istenmiyor. Dünya standardı var. Devletin bize vermiş olduğu maskelerin üstünde tel olması lazım mesela ama yoktu. O tel kaymasın, sabit tutsun diye var. Kumaşların da kendilerine göre özellikleri var. Nefes geçiren, dışarıdan almayan, içeriden dışarı veren. Kumaş maske Türkiye’de kullanılıyor ama faydalı olduğu söylenmiyor. Aksesuar gibi oldu. Yurt dışındaki birçok firma, logomuzu koy mağazamızdan alışveriş yapana hediye olarak verelim diyor. Ne desen olursa olsun kaliteli kumaşlardan yapın gönderin diyorlar. Kara komedi gibi oluyor."