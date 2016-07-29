Prof. Baskın Oran: Bu iğrenç darbenin Erdoğan için "Allah'ın bir lütfu" olmasından korkuyorum

Siyaset bilimci Prof. Baskın Oran, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak, "Ortaya çıkan soru işaretlerine ve 'darbe midir, kurgu mudur' tartışmasına girip spekülasyon yapmayacağım. Ama benim bildiğim bir şey var. Erdoğan, İstanbul Havalimanı‘na iner inmez, ‘Bu hareket Allah’ın bir lütfudur’ dedi. Çok şey ifade ediyor. Galiba her şeyi ifade ediyor” dedi.

"Erdoğan, yaşananları kullanarak tek adam olmaya çalışıyor” diyen Oran, "demokratikleşme ve çözüm süreci konusunda da fazla umutlu olmadığını" ifade etti.

"İstediği tek adam rejimi"

DİHA'dan Kenan Kırkaya'ya konuşan Prof. Oran, ilan edilen OHAL ve sonrasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Şimdi bundan yararlanarak kurmak istediği tek adam rejimini kurmaya çalışacak. Benim korkum budur. Ben söylemiyorum, çıkarılan KHK söylüyor. Mesela, bir vakfın bütün mallarına ve parasına el konuyor veya birini tutup görevden atıyor. Vakfın malları ve parası ilelebet gitti, atılan memur da ilelebet kamu görevine dönemeyecek. Sonuç: Bu Olağanüstü Hâl’in ve KHK’nin süresi 90 gün, ama sonuçları İlelebet. Yani, KHK’nin kendisi anayasadaki Olağanüstü Hal maddelerine aykırı, yani hukuk dışı."

"AKP de Fethullahçı’ydı"

“Yahu, 17-25 Aralık 2013 tarihine kadar herkes Fethullahçı’ydı" diyen Oran, "Başta da AKP. Ondan sonra aralarında iktidar kavgası başlayınca şeytanlaştırıldı Fethullah. Daha önce canları ciğerleriydi” ifadesini kullandı.

Oran, Beştepe’de yapılan liderler zirvesi ve buradan çıkan mesaja ilişkin şunları söyledi:

“Ben karamsar olmak istemiyorum ama Erdoğan’ın kişiliğini bildiğim ve amaçlarını gördüğüm için Fethullah’ın bu darbesinin aynen kendisinin söylediği gibi kendisi için Allah’ın bir lütfu olmasından korkuyorum. Çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Yaşadığımız bu iğrenç darbe, bahane olarak kullanılarak lider kendini tek adama dönüştürecek. Benim korkum budur. Çünkü bu gidişle ülke iç savaşa kadar gidebilir. Oysa Erdoğan, bu darbeden ders alarak kuvvetler ayrılığına razı olsaydı, o zaman büyük lider olurdu.”

Hayvan Çiftliği benzetmesi



"Ben karamsar olmak istemiyorum ama Erdoğan'ın kişiliğini bildiğim ve amaçlarını gördüğüm için Fethullah'ın bu darbesinin aynen kendisinin söylediği gibi kendisi için Allah'ın bir lütfu olmasından korkuyorum" diyen Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu daha önce defalarca görüldü ve hatta siyasi hiciv romanı biçiminde de yazıldı. Mesela bu konuda Animal Farm, yani Hayvan Çiftliği. Orada iki tane domuz vardır, en akıllıları oldukları için bunlar diğer hayvanları örgütleyip darbe yapar, sahibi olan Mr. Jones'dan ele geçirirler çiftliği. Birinin adı Napoleon'dur, ötekinin de Snowball. Sonra Snowball, Napoleon tarafından tasfiye edilir. Ve birden bire, Hayvan Çiftliği'ndeki bütün kötülükleri Snowball yapıyor olur. Diğer hayvanlar neye itiraz etseler, Napoleon hemen bağırır: 'Mr. Jones'un geri gelmesini mi istiyorsunuz! Siz Snowball'un ajanları mısınız!' İtiraz edenin üzerine de köpekleri salar. Yani bunlar yazılmış çizilmiş, bilinen şeyler. Çeşitli dillerde 'günah keçisi' diye bir kavram vardır. Şimdi ortaya çok kullanışlı bir keçi çıktı ve Türkiye'nin bütün günahları buna yıkılacak. Bu yapmış olsun veya olmasın. Çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Bütün gönlümle söylüyorum, inşallah yanılıyorumdur.

Demek istediğim, yaşadığımız bu iğrenç darbe, bahane olarak kullanılarak lider kendini tek adama dönüştürecek. Benim korkum budur. Çünkü bu gidişle ülke iç savaşa kadar gidebilir. Oysa Erdoğan, bu darbeden ders alarak kuvvetler ayrılığına razı olsaydı, o zaman büyük lider olurdu. Nitekim 2011'den önceki Erdoğan'dan tarih çok iyi bahsedecek, 2011 sonrası Erdoğan'dan ise hiç söylemeye gerek yok."