Prof. Aziz Sancar, Nobel Madalyası'nı İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayacak

DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü alan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Madalyası ve Sertifikası'nı İÜ'ye bağışlayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Prof. Dr. Aziz Sancar, 23 Mayıs'ta üniversiteyi ziyaret ederek, bir dizi programa katılacak. Prof. Dr. Aziz Sancar, ziyareti kapsamında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde dönem birincisine diplomasını takdim edecek ve bir konuşma yapacak.



Sancar, daha sonra İÜ Rektörlük Binası Mavi Salon'da düzenlenecek törenle Nobel Madalyası ve Sertifikası'nı İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'a takdim edecek. Prof. Dr. Aziz Sancar'a dünya bilimine yaptığı katkılardan dolayı "Onur Ödülü" verilecek.

"Sancar genç bilim insanlarımıza örnek olacak"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Nobel alarak, üniversiteye ve ülkeye gurur yaşattığını söyledi. Ak, "Sancar, İÜ İstanbul Tıp Fakültesinin yetiştirdiği bir değer olarak bilim alanında başarabileceklerimizi gösterdi. Sancar'ın üniversitemize bağışladığı bu ödül, rektörlükte sonsuza dek sergilenecek ve genç bilim insanlarına da ilham kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Aziz Sancar'ın ismi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne verilecek"

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı İÜ Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne verilecek.



Prof. Dr. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Açılış Töreni de aynı gün gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Aziz Sancar, öğretim üyeleri ile bir araya gelerek enstitüde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak ve tecrübelerini aktaracak. Gelecekte hayata geçirilebilecek bilimsel projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.