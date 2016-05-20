Prof. Aziz Sancar: Kanser tedavisinde çığır açacak yeni bir buluş yaptık

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser tedavisinde geliştirdikleri yeni bir metodla, genomun herhangi bir yerinde olan onarımın haritasını çıkarabildiklerini belirterek, "Buna 'Piri Reis Haritam' diyorum ve bu haritayı annem, kızım ve eşimin resimlerinin bulunduğu cüzdanımda taşıyorum" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Nobel ödülü aldıktan sonra, bunu daha çok geliştirdiklerini kaydeden Sancar, şöyle devam etti:

"Şimdi hem normal hücrelerde, kanser hücrelerinde, sistemsel hücrelerde sadece onarımın değil, hasarın olduğu her noktada geliştirebiliyoruz. Bu beni bir bilim adamı olarak çok tatmin ediyor. Bu makaleyi yazma sürecindeyiz. Ben yazdım ve asistanlarıma verdim. Onlar, uğraşıyorlar. ABD'ye dönüşümden sanırım 1-2 hafta sonra yayına göndereceğiz. Bir bilim adamı olarak son 10 yılda en çok bilim yönünden tatmin eden bir çalışma."

"Kanser tedavisine yeni yol açacak"

"Son çalışmasının hangi konulara ışık tutacağının" sorulması üzerine Sancar, bu çalışmayla, kanser tedavisinde en çok kullanılan sisplatinin (kemoterapide kanseri tedavi etmek için kullanılan bir ilaç), normal hücre ve kanser hücrelerinde yaptığı hasar ile onarımın haritasını çıkarabildiklerini belirtti.

Bu haritayla, bunların arasındaki farkın ve aynı olan kısımların görülebildiğini dile getiren Sancar, "Bunun kanser tedavisine yeni yol açacağını umuyoruz. İlla bunu yapacak demiyorum ama şimdi en yüksek ayrıntılı bir onarım haritası. O bakımdan bu yeni ufuklar açacaktır. Bilimsel olarak gerçekten bu beni memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Sancar, "Piri Reis Haritam" dediği çalışmasını, annesi, kızı ve eşinin resimlerinin bulunduğu cüzdanında taşıdığını da söyledi.

Daha önce yeğeninin, son çalışmalarına ilişkin medyaya bazı açıklamalar yapmasının ardından bazı gazetelerin bu haberi "Sancar'ın yeni bombası" başlığıyla vermesinden rahatsız olduğunu kaydeden Sancar, çalışmasının böyle anlatılmasını istemediğini sözlerine ekledi.