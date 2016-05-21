Prof. Aziz Sancar: Çok çalışırsanız siz de Nobel alabilirsiniz

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, öğrencilere “Çok çalışırsanız siz de Nobel alabilirsiniz” dedi. Ödül hakkında da “Benim değil, beni yetiştiren Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir” ifadelerini kullandı.

Yarına Bakış'tan Süleyman Kayhan'ın haberine göre, Aziz Sancar, İTÜ bünyesinde yer alan ‘Mühendishane’nin Üç Başhocası’ sergisinin açılışını yaptı. Tören öncesi üniversiteli gençler ve akademisyenlerle bir araya gelen Sancar, salondakileri esprileriyle güldürdü. En değer verdiği şeyin çalışmak olduğunu ifade eden ünlü bilim adamı, “Çok çalışırsanız siz de Nobel alabilirsiniz.” diye seslendi. Sancar, kazandığı ödülü Anıtkabir’e bağışlamasıyla ilgili de “O ödül, Cumhuriyet’in madalyasıdır. Bu ödül benim değil, beni yetiştiren Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir.” ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi ‘Tarih Dizisi’ sergilerinin 3.sü dün açıldı. ‘Mühendishane’nin Üç Başhocası’ sergisinin açılışını ise Prof. Dr. Aziz Sancar yaptı. Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Karaca, ünlü bilim adamı Sancar’a İTÜ Anı Plaketi takdim etti. Açılış töreni öncesi Prof. Dr. Sancar, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ‘Nobel Ödülü’ konuşmasını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, konuşmasının ilk bölümünde Nobel Ödülü kazanmasını sağlayan DNA projesini anlattı. GENOM tamir haritasına Piri Reis’ten esinlenerek isim verdiğini kaydeden Sancar, “Cüzdanımda annemin, eşimin, kızımın ve bu haritanın fotoğrafını taşıyorum.” ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere ‘çalışın’ uyarısında bulunarak, şunları kaydetti: “Çalışmak, vatan borcudur. Çalışkanlığa değer veririm. Nobel almak için çok çalışmak gerekiyor. Siz de çalışarak bunu yapabilirsiniz.” Konuşmanın ardından Sancar ve beraberindekiler, kültür sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

5 Haziran'a kadar açık

Sergide sunulacak eserler, özel iklimlendirme koşulları ile koruma altına alındığı için sergi süresi 17 gün ile sınırlı tutulacak. İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi, haftanın her günü 08.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor. İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası’nda yer alan galerinin kapıları 5 Haziran Pazar akşamına kadar bütün sanatseverlere açık olacak