Prof. Arman Kırım hayatını kaybetti

T24- İşletme iktisadı uzmanı, strateji ve gastronomi konularında kitapları bulunan yazar Prof. Dr. Arman Kırım, hayatını kaybetti. Prof. Kırım son röportajını hasta yatağında Ayşe Arman'a vermişti.

Ayşe Arman: Ölmeyeceğine inanmıştım

Gayrettepe Florance Nightingale hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybeden Prof. Kırım, haftasonu Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan röportajda Ayşe Arman'a yakalandığı kanser hastalığını, hayata bakışını ve son kitabını anlatmıştı.

"Son kitabınızı hastane yatağında yazdınız: ‘Bulut Gelir Söke’ye, Çek Eşşeği Köşeye’. Bu nasıl bir şey?

- Hırs, delilik, ne derseniz deyin … Birikimlerimi zaman kaybetmeden bir an önce okurlara aktarmak… Bir de hastane ortamı sıkıcı. Boş boş oturup, tavana bakmaktan daha iyi geldi…

Aynı zamanda hayata bağlılık mı? Ya da hayattan kopmamak için tutunduğunuz bir ip mi?





- İkisi de. Boşlarsam düşerim inandım hep. Çalışkanlık beni hep kamçıladı, üretken yaptı ve en önemlisi hayata bağladı.

Hastalığınız nedir?





- Adı ‘Nasopharyngeal Carcinoma’. 2007’de başladı. Sabahları burnumdan çok küçük kan damlaları geliyordu. Ben bir anormallik olduğunu anladım ama gittiğim doktorları ikna edemedim, evham zannettiler. Sonra teşhis kondu: Orta Asya’da sık görülen bir tür geniz tümörü. Güya tedavisi en kolay kanser türlerinden. İlk başladığında, “Yüzde 100 geçecek ” dediler, ama metastaz yaptı. O zaman da işin rengi değişti. Aslında geçen aya kadar çok iyi gidiyordu…

Vücudunuzun şalteri kapatmak istediği oluyor mu? Bunu hissediyor musunuz?

- Büyütmem gereken küçük bir kızım var. O şalteri nasıl isteyerek kapayabilirim ki? Şimdiye kadar hiç ihtiyaç duymadım ama bu arada Dr. Kevorkian gibi tanıdığınız iyi bir şalterci varsa adresini bilmemin de bir zararlı olmaz! Bu işin şakası, niyetim asla gitmek değil, buralarda kalabildiğim kadar kalmak…

İnsan, eşinin iyi bir yol arkadaşı olduğunu ne zaman en çok anlıyor?

- Yol çatallaşınca. Yudum benim için hep çok iyi bir yol arkadaşı oldu.

Zeynep en küçük çocuğunuz… Doğumu, sizin, olgunluk dönemine gelmiş olsa gerek. Bu anlamıyla fark oldu mu?

- Evet, tam da bu yüzden Zeynep bana hazine değerinde geldi. Hem kızım hem torunum ve de hepsi aynı evde. Bundan güzel şey olur mu?

Onun hiçbir anını kaçırmamaya dikkat ettiniz mi?

- Anlatamayacağım kadar çok…

Kitaplar dışında, onun için özel bir anı bıraktınız mı?

- Her gemi seyahatinde çekilmiş iyi giyimli, smokinli aile fotoğrafı dizisi