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Yaşam

Prof. Ahmet Cevizci odasında ölü bulundu!

Prof. Dr. Ahmet Cevizci için bugün Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlenecek

02 Aralık 2014 13:36

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 59 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Cevizci odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cevizci'nin kriz sırasında düştüğü ve kafasında kırık meydana geldiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde üniversitedeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren evli ve iki çocuk babası Prof. Dr. Ahmet Cevizci için bugün Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlenecek.

 

Prof. Dr. Ahmet Cevizci kimdir?

 

Bursa’da doğan Cevizci, ilk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladı. Cevizci, 1978-1982 yıllarında arasında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini yaptı ve daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı’nda, ’Sokratik Diyaloglarda Yöntem’ (1984) başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, ’Platon’un Bilgi Kuramı’ (1992) başlıklı tezi ile de Doktora derecesini aldı.

Prof. Dr. Cevizci; Fransız Hükümet’inden kazandığı bir burs ile 1989-1991 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi’nde doktora düzeyinde araştırmalarda da bulundu. İlkçağ felsefesi, etik, metafizik, genel felsefe tarihi alanlarında çalışan Prof. Dr. Cevizci’nin yayınlanmış pek çok kitabı ve makalesi bulunuyor.

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