Prof. Adem Sözüer: İşlenecek suçlar için hukuki düzenleme yapılamaz, KHK düzenlemesi acil kaldırılmalı!

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK'yı değerlendirdi. Sözüer, "Gelecekte işlenecek suçlardan dolayı sorumluluk doğmayacağı yönünde hukuki düzenleme yapılamaz" diyerek, "Yoruma açık KHK düzenlemesi acil kaldırılmalı" ifadesini kullandı.

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Prof. Sözüer, Twitter üzerinden KHK'nın tartışmalı maddesinin görselini paylaşarak şu tweet'i paylaştı.

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"İşlenmiş suçlardan dolayı af çıkarılabilir. Ama, gelecekte işlenecek suçlardan dolayı sorumluluk doğmayacağı yönünde hukuki düzenleme yapılamaz. Kimse böyle düzenlemeye dayanıp işlediği suçun sorumluluğundan kurtulamaz. Hertür yorum/keyfiliğe açık KHK düzenlemesi acil kaldırılmalı!"

Madde ne diyor?

8 Kasım 2016 tarihli, 6755 sayılı kanuna ek getirilen KHK maddesine;

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır." ifadeleri yer alıyor.

Sözüer Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: