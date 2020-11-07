Prof. Adem Sözüer, Ilhan Omar ve Kamala Harris'i kutladı: Kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında umut kadınlarda

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, ABD'nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyelerinden Ilhan Omar'ın ve ABD'nin ilk azınlık mensubu kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris'in seçilmesine ilişkin olarak, yaptığı paylaşımda, "Kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında umut kadınlarda" dedi.

Prof. Adem Sözüer, Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak duyurulmasının ardından başkan yardımcısı olarak seçilen ilk kadın, ilk siyah ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı Kamala Harris'i ve Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar'ın Twitter hesabından fotoğraflarını paylaşarak şunları yazdı:

"Başörtülü ve müslüman olduğu için nefret söylemine maruz kalan Somali kökenli İlhan Omar tekrar Temsilciler Meclisi Üyesi. İlk kez bir kadın üstelik siyah, asya kökenli Kamala Harris Başkan Yardımcısı. Kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında umut kadınlarda."

Omar, resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanlığını kaybeden Donald Trump tarafından sık sık hedef gösteriliyordu. Trump en son Omar hakkında "ülkemizden gerçekten nefret ediyor" demişti. Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, daha önce de ölüm tehditleri almıştı.

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