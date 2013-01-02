Prof. Acar: ODTÜ'lülerin her türlü baskıya karşı duracağını biliyorum

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ öğrencilerine, öğretim üyelerine ve mezunlarına "Tüm ODTÜ’lülerin nereden gelirse gelsin düşünce özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü baskının karşısında duracağını biliyorum" diye bir yeni mesajı gönderdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 18 Aralık 2012'de ODTÜ'de düzenlenen Göktürk-2 uydusu fırlatma töreninde ODTÜ'de çıkan olaylara ve polisin sert müdahalesi ardından yaptığı açıklamayla tartışılan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ'lülere yeni yıl mesajı gönderdi.

Sinan Tartanoğlu'nun Cumhuriyet'teki haberine göre; Acar, mesajda, "18 Aralık günü ve sonrasında gelişen süreç içinde bir üniversite, bir bilim kurumu olmanın vakarı, soğukkanlılığı ve sorumluluğu içinde görüşlerimizi aktardık; ODTÜ’lüler olarak üniversitemizin sahip olduğu değerleri korumaya özen gösterdik. Bundan sonra da aynı sorumlulukla hareket edecegiz" dedi. Rektör Acar mesajında, "Tüm ODTÜ’lülerin şiddetin, eğitim faaliyetlerimizi engelleyecek ve çevreye zarar verecek tüm davranışların, düşünce özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü baskının karşısında duracağını biliyorum” ifadelerine yer verdi.

Prof. Acar, ODTÜ'deki polis müdahalesini eleştirerek "ODTÜ’de protesto da ilk kez görülen bir şey değil. İnanamadığımız ölçüde güç kullandı polis, kreşlerin olduğu bölge dahil gaz bombaları, kampüsün orta yerinde gaz ve ses bombaları atıldı. Ben görmedim ama öğrencilerin dövüldüğü bilgileri var. Oysa polis yanlış gördüyse yakalayıp gözaltına alır, dövmek ne demek? Biz nasıl öğrencilerden protestolarını barışçıl yapmasını istiyorsak, bunu da kabul edemeyiz" demişti.