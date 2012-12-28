ODTÜ'lüler: Kötü olan biziz, çünkü Roboski'de 34 kişiyi biz katlettik, öğrencileri biz copladık

ODTÜ öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları, “Geçen sene bugün Roboski’de 34 insanı biz katlettik”, “Parasız üniversite isteyen öğrencileri gördüğümüz yerde biz gaza boğduk, biz copladık” diyerek kendilerini “bu topraklardaki tüm kötülüklerin failleri” ilan ettiler. Bugün yaptıkları (28 Aralık 2012) eylemin çağrısını “Kötüler direnişe çağırıyor” başlıklı metinle yapan ODTÜ'lüler, "Biz kötü olduğumuz kadar aptalız da, çünkü biz iyiliğin katı halini polis coplarından, sıvı halini panzer sularından, gaz halini biber gazlarından, psikolojik halini Tayyip Erdoğan’ın tehditlerinden, sosyolojik halini karaktersiz üniversite rektörlerinden öğrenemedik" dediler.

İşte ODTÜ'lülerin Frankenstein'dan Darth Vader'a sinema tarihinin kötü karakterlerini barındıran çağrı videoları:

ODTÜ’lülerin kaleme aldığı “Kötüler direnişe çağırıyor” başlıklı çağrı metni de şöyle:

Biz 18 Aralık günü ODTÜ’de kötülüğün vücut bulmuş hali olan ODTÜ öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarıyız.

Bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna alenen deklare ediyoruz ki; kötülüğü bedenlerinde ve ruhlarında barındıran teröristler, bilim düşmanları, demokrasi karşıtları, vatan hainleri ve şiddetten yanıp tutuşan hastalıklı ODTÜ’lüler olarak bu topraklardaki tüm kötülüklerin failleri biziz.

Biz kötüyüz, çünkü geçen sene bugün Roboski’de 34 insanı biz katlettik. Faillerini biz örtbas ettik.

Biz kötüyüz, çünkü bilimin ve üniversitenin özgürlüğünü savunan, YÖK’süz, polissiz, parasız üniversite isteyen öğrencileri gördüğümüz yerde biz gaza boğduk, biz soruşturmalara boğduk, biz copladık, biz tutukladık.

Biz kötüyüz, çünkü bizim gibi düşünmeyen, 72 medya mensubunu, yüzlerce öğrenciyi, on binlerce Kürt siyasetçiyi biz tutukladık.

Biz kötüyüz, çünkü adalet ve demokrasi kisvesi altında Ortadoğu Halklarını siyasi nesnemiz yapıp onların kanları üzerinden biz zenginlik hayalleri kurduk.

Biz kötüyüz, çünkü temel insan hakları olan anadilde eğitim hakkını ve anadilde savunma hakkını biz yok saydık.

Biz kötüyüz, çünkü 17 yaşında idam edilen Erdal Eren için timsah gözyaşları döküp, 12 yaşında taş atan çocukları biz hapishanelere tıktık, biz onları tacize ve tecavüze terk ettik.

Biz kötüyüz, çünkü Hrant Dink’i katleden çocuk da bizdik, Metin Lokumcu’yu katleden polis de.

Biz kötüyüz, çünkü kadının bedenini, çalışanın emeğini, müslümanın değerlerini, köylünün toprağını suyunu, lgbt’lerin kimliklerini, alevinin inancını, Kürt halkının haklarını, insanın onurunu ve yaşamını, sanatın, akademinin, medyanın özgürlüğünü biz iktidarımıza tabi kıldık ve biz yok saydık.

Biz kötüyüz, çünkü bizim elimiz kanlı, gözümüz yaşsız, sözümüz cinayet.

Biz kötü olduğumuz kadar aptalız da, çünkü biz iyiliğin katı halini polis coplarından, sıvı halini panzer sularından, gaz halini biber gazlarından, psikolojik halini Tayyip Erdoğan’ın tehditlerinden, sosyolojik halini karaktersiz üniversite rektörlerinden öğrenemedik.

Biz kötüyüz, çünkü ODTÜ’de 3600 polis, 20 zırhlı araç ve 8 TOMA ile biz terör estirdik.

Tüm Türkiye ve Dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Gözlerinizi kapayın! Kulaklarınızı tıkayın!

Kötüler direnişe devam ediyor!

28 Aralık Cuma

Saat: 14.00

Fizik Bölümü’nden A1’e yürüyüş

AFT – DKSK – Ekonomi Topluluğu – LGBT Dayanışması – SBT – SiTop - Sosyoloji Topluluğu - UGT - Üniversiteli Kadınlar – Mimarlık Topluluğu – TODAP’lı Öğrenciler – Müzik Toplulukları – Yapı Topluluğu – Gülmece Topluluğu – Psikoloji Topluluğu – Çevre Topluluğu