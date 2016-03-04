Pro Asyl'den Türkiye uyarısı



Almanya'da mültecilere yönelik çalışmalar yapan insan hakları örgütü Pro Asyl'ün yöneticisi Günter Burkhardt, sığınmacıların Türkiye'ye geri yollanmasının sakıncalı olduğunu ileri sürerek, "NATO'nun sığınmacıları taşıyan teknelere müdahale ederek, Türkiye'ye geri döndürmesi de yasal değildir" dedi.

Türkiye'nin mülteciler için güvenli üçüncü ülke konumunda olmadığını ifade eden Burkhardt, bu durumun örgütleri tarafından hazırlatılan bir raporla da kanıtlandığını kaydetti.

Örgüt, Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacıların Türk makamları tarafından insan haklarına aykırı olarak ülkelerine iade edilme tehlikesiyle karşılaşabileceklerini ileri sürüyor.

Pro Asyl, sığınmacıların Avrupa'ya gelmeden önce bulundukları ülkelere yeniden gönderilmelerinin sadece bu ülkelerin güveni ülkeler kategorisinde bulunmaları halinde mümkün olabilceğini savunuyor.