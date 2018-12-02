Priyanka Chopra ve Nick Jonas evlendi

Müzisyen Nick Jonas ve aktris Priyanka Chopra 4 ay nişanlı kaldıktan sonra evlendi.

Ünlü çift, düğünlerini Chopra'nın memleketi olan Hindistan'ın Jodhpur kentindeki Umaid Bhawan Sarayı'nda yaptı.Düğünden sonra sosyal medya üzerinden çiftin düğün kıyafetlerini diken Ralph Lauren gibi birçok ünlü, çifti kutladı.

CNN Entertainment'ın haberine göre Chopra geçtiğimiz günlerde Jonas'ın ilk olarak ona 2016 yılında Twitter üzerinden mesaj attığını belirtmiş ve böyle tanıştıklarını söylemişti. Yüz yüze ilk olarak 2017 yılında tanıştıklarını söyleyen çift, geçtiğimiz mayıs ayında ilişki yaşamaya başladıklarını doğrulamıştı.