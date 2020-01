Prince listelerin zirvesinde

Pop müziğin efsane ismi Prince'in beklenmedik ölümünün ardından, sanatçının albümleri ve şarkıları listelerin zirvesine yerleşti. Şarkıcının 2001 çıkışlı “The Very Best of Prince” albümü bu hafta ABD’deki Billboard listesine yeniden bir numaradan giriş yaptı. 57 yaşında hayatını kaybeden Prince'in en ünlü eseri olarak gösterilen ve 1984 yılında çıktığında 24 hafta aralıksız olarak ABD'nin en çok satan albümü unvanını kimseye kaptırmayan “Purple Rain” ise, listelerin yeni iki numarası. Otopsi sonucu henüz açıklanmayan ve ölüm nedeni belirsizliğini koruyan sanatçının üç diskten oluşan diğer bir en iyiler çalışması “The Hits/The B-Sides” ise Billboard listesinin altıncı sırasında.

Prince ayrıca bu hafta “1999” ile 31'inci, diğer bir en iyiler albümü “Ultimate” ile 61'inci, “Sign ‘O' the Times” ile 95'inci, “HITnRun: Phase One” ile 147'nci, ve kendi adını taşıyan ikinci albümü ile de 160'ıncı sırada yer alıyor. Prince'in ölümü, listeyi oluşturan satış rakamlarının alındığı yedi günlük sürenin son gününe denk geldiği için, gelecek haftanın listelerinde de Prince albümlerinin ön sıralarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere'de iki zirveye de aday

Cuma günü açıklanacak İngiltere listelerine de Prince damgasının vurulması bekleniyor. Basına açıklanan ilk ara satış rakamlarına göre “The Very Best Of Prince” liste başına aday. “Ultimate” şu anda en çok satan ikinci albüm, Grammy ödüllü “Purple Rain” üç numara, “The Hits/The B-Sides” beş numara, “Sign O' The Times” da altı numarada. Şu ana kadarki satış rakamlarına göre, şarkıcının en ünlü şarkısı “Purple Rain” de 45'likler listesinde bir numaranın en önde giden adayı.

Daha yayınlanmamış albümleri var

Kariyeri boyunca 39 stüdyo albümü çıkaran Prince 100 milyondan fazla plak satmayı başardı. Ölümünden önce Rolling Stone dergisine konuşan sanatçının yeni yayınlanan söyleşisine göre, Prince hayranlarını daha birçok yeni şarkı bekliyor. Prince söyleşide “plak şirketlerine hiçbir zaman en iyi şarkılarını vermediğini ve kasasında henüz kimsenin duymadığı çok sayıda şarkının, hatta yayınlanmamış albümlerin” bulunduğunu söylüyor.