Eski Mısır’dan bu yana kullanılan prezervatife alternatif çıktı. Yeni geliştirilen ve hormonal olmayan yöntem, erkeklerde doğum kontrolü sağlıyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Vasalgel adı verilen ve 2018-2020 civarında Amerika’da piyasaya sürülmesi beklenen yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

“Vasalgel, medikal araştırma organizasyonu olan Parsemus Vakfı tarafından geliştirilen hormonal olmayan erkek doğum kontrol yöntemidir. Vasalgel, lokal anestezi altında erkeğin sperm taşıyan kanallarına enjekte edilen polimer yapısında bir maddedir. Bu enjeksiyon penise ya da testislere yapılmamaktadır. Sadece spermi taşıyan kanalları geçici olarak tıkamayı amaçlamaktadır. Bir süre sonra da madde vücutta çözünmekte ve etkisini kaybetmektedir. Diğer bir avantajı ise, spermleri bloke ederken, sıvılar kanaldan geçebilmekte böylece ağrı veya basınç hissi gibi cerrahi yöntemlerde oluşabilecek yan etkilere rastlanmamaktadır. Bu nedenle kalıcı kısırlık isteyen erkekler bile Vasalgel’i tercih edebilecek. Yapılacak tek bir enjeksiyonun yıllarca etkili olması en az erkeklerin yüzde 50’si tarafından kolayca uygulanmak isteneceğini düşündürmektedir. Vasalgel’in kondomdan beri FDA’nın (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylayacağı ilk erkek gebelik önleyici yöntem olması bekleniyor. Fakat prezervatif, cinsel temasla bulaşan hastalıkları engellediği için daha uzun süre kullanılacaktır.”

Kısırlık hapı da yolda





Bu arada, erkeklerin doğum kontrolü için üretilecek haplarla ilgili çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Endonezya’da insan çalışmaları aşamasında spermin yumurtayı dölleme yeteneğinin önlenmesine dayanan bir yöntem denendi. Hormonal olmayan bu iki yöntem de hap olarak kullanılacak. Bunların yanında, orgazm anında ejekülasyonu durduran başka yöntemler de araştırılıyor.



Bu araştırmalar, doğum kontrolünü isteyen ancak yan etkileri dolayısıyla endişe duyan kadınları çok mutlu edecek.”