Press In Arrest'ten 7 aylık "Türkiye’de Basın Özgürlüğü" raporu: 152 gazeteci yargılandı; en az 65 gazeteci tutuklu veya hükümlü olarak hapiste

Press In Arrest’in "2020’nin İlk 7 Ayında Türkiye’de Basın Özgürlüğü" raporuna göre, 11 şehirde görülen 89 basın davasında en az 152 gazeteci yargılanırken, bu gazetecilerin 8’i beraat etti, 8’i hapis, 1’i para cezası aldı. 133 gazeteci hakkındaki yargılamaların halen sürdüğü belirtilen raporda, 2 gazeteci hakkındaki davanın ise düştüğü kaydedildi.

Press In Arrest, "2020’nin İlk 7 Ayında Türkiye’de Basın Özgürlüğü" raporunu yayımladı.

Press in Arrest veritabanına göre, 2020'nin ilk yedi ayında, 11 şehirde görülen 89 basın davasında en az 152 gazeteci yargılandı. Bu gazetecilerin 8’i beraat ederken, 8’i hapis, 1’i para cezası aldı. Rapora göre, 2 gazeteci hakkındaki dava düşerken, 133 gazeteci hakkındaki yargılamalar sürüyor.

Raporda, yargı paketi, infaz düzenlemesi, çoklu baro ve sosyal medya yasaları ile, "Gazetecilerin daha da yalnızlaşmasının, toplumsal hafızanın yok edilmesinin, sansür ve otosansürün derinleşmesinin önü açıldı" yorumu yapıldı.

"Karantina döneminde dahi gazetecilere baskı katlanarak devam etti"

"Koronavirüs karantinası döneminde dahi gazetecilere baskı katlanarak devam etti" denilen raporda, Covid-19 pandemisi sürecinde 61 gazetecinin ya ifadeye çağrıldığı, ya gözaltına alındığı ya da hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Pandemi döneminde 18 gazeteci hakkında dava açıldığı belirtilen raporda, "9 ilde 59 davada yargılanan 92 gazetecinin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve en az 587 yıl 3 aydan 1513 yıl 15 gün hapsi istendi" denildi.

"Adli tatil başladı ancak en az 65 gazeteci tutuklu veya hükümlü olarak hapiste"

"Adli tatil başladı ancak en az 65 gazeteci tutuklu veya hükümlü olarak hapiste" denilen raporda, Temmuz ayında Türkiye’de 8 şehirde görülen 21 basın davasında, en az 46 gazetecinin toplamda 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez müebbet ile en az 411 yıldan 841 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı kaydedildi.