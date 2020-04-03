Press In Arrest, 'Mart 2020 Basın Özgürlüğü' raporu: 9 gazeteci tutuklandı, 10 gazetecenin duruşması Koronavirüs nedeniyle görülemedi

Türkiye’deki gazeteci yargılamalarını izleyen ve belgeleyen Press In Arrest, 'Mart 2020 Basın Özgürlüğü' raporunu açıkladı. Rapora göre, mart ayında 9 gazeteci tutuklandı, bir gazete ve 30 gazeteci yargılandı, 10 gazetecinin duruşması da Koronavirüs tedbirleri nedeniyle görülemedi.

Press In Arrest, 'Mart 2020 Basın Özgürlüğü raporuna göre, en az 14 gazeteci ifadeye çağrılarak hakkında soruşturma başlatıldı. En az 20 gazetecinin gözaltına alındığı Mart ayında, 2 gazeteci hakkında dava açıldı. Bir gazete ve 30 gazeteci yargılanırken, 9 gazeteci ise tutuklandı.

Rapora göre, 30 gazeteci, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1 kez müebbet hapis ve en az 106 yıl 9 aydan 295 yıl 53 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. 26 gazetecinin yargılaması ertelenirken, 10 gazetecinin duruşması ise Koronavirüs tedbirleri nedeniyle görülemedi.

Press In Arrest'e göre mart ayında 1 gazeteci beraat etti, 3 gazeteci ise ceza aldı. Hapisteki 6 gazeteci tahliye olurken, tutuklu yargılanan 3 gazeteci Koronavirüs salgını nedeniyle SEGBİS aracılığıyla mahkemeye savunma yaptı.

"Basın özgürlüğünün karşısına Terörle Mücadele Kanunu koyuluyor"

Raporda Meclis'e sunulan infaz düzenlemesinin gazetecileri kapsamadığı belirtilerek, "Çünkü basın özgürlüğünün karşısına Terörle Mücadele Kanunu koyuluyor ve gazeteciler bu kanun kapsamında yargılanıyor" ifadesine yer verildi.

Raporda hapisteki gazetecilerden Aydın Keser, Barış Pehivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, İsmail Yıldız, Rawin Sterk ile Tülay Canpolat'ın iddianamelerin hala tamamlanmadığına dikkat çekilerek, "Bu gazetecilerin hangi suçlamayla yargılanacağı ise belli değil" denildi.





TIKLAYIN - Gazeteciler 'baskı ve tutuklamalara karşı' sokağa çıkıyor