Prenslerin Öcü, geri dönüyor

Uzun bir süredir yeni şarkı ve video klipleri üzerine çalışan Prenslerin Öcü, yayınladıkları dört yeni kliple dikkati çekti. Grup, 24 Kasım’da Kadıköy’de lansman gerçekleştirecek..

'İyi Edersin' ve 'Silk Beni' isimli şarkılarıyla piyasada ses getiren ve bir süreliğine ortadan kaybolan Prenslerin Öcü, ”Müzik Müsameresi” adı altında 4 yeni video klip ve 'açıklayıcı uzun bir video' ile geri döndü. Grup, 24 Kasım Cumartesi günü Kadıköy’de bulunan [mecra] isimli mekânda sahneye çıkacak.

Prenslerin Öcü hakkında

Grup, kendini şöyle tanıtıyor:

'İyi Edersin' ve 'Silk Beni' isimli şarkılarıyla gönüllerde taht kurup, sonrasında ortalıktan kaybolan Prenslerin Öcü, ”Müzik Müsameresi” adı altında 4 yeni video kliple ve açıklayıcı uzun bir video ile bağıra çağıra geri döndü.



Muhtaç olduğu kudreti blok flütün asil tınısında bulan grup, 24 Kasım öğretmenler gününde herkese dersini verecek.



Bilinen, bilinmeyen ve yeni çıkardıkları Müzik Müsameresi şarkılarını ilk defa Mecra sahnesinde dinleyicileriyle paylaşacak.



'Kavuşmak hoş olabilir ama sarılmak ne güzel' diyen grup Dünya dışı Dünya Rock türünde eserlerini çalacakları bu fani geceye tüm dinleyicilerini ve en azılı yemek eleştirmenlerini davet ediyor.

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